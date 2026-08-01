Defensa de Angie Rodríguez anuncia acciones legales tras ser declarada insubsistente por el Gobierno Petro: “Es una violación”

El pasado lunes, 27 de julio, el presidente Gustavo Petro pidió públicamente, a través de su cuenta oficial de X, al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declarar insubsistente a Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación.

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La decisión del jefe de Estado se conoció un día después de que la funcionaria encendiera las alarmas por la presunta intención del Gobierno nacional, de extraer más de un billón de pesos de la entidad, a poco días de la transmisión de mando con el gobierno entrante.

Esta denuncia causó gran malestar en el presidente Petro que, a través de sus redes sociales, arremetió con dureza contra Rodríguez y pidió su salida del Gobierno al ministro Ávila, la cual se materializó este 1 de agosto.

Petro reveló un documento oficial en el que se informaba que la funcionaria estuvo incapacitada por razones psiquiátricas y cuestionó su permanencia al frente de la entidad.

“Le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por incompetente... Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio”, señaló el presidente.

Aunque en un principio el ministro Ávila emitió un decreto donde nombró al reemplazo de Rodríguez mientras se encuentra en licencia por enfermedad. Allí se aclaró que Javier Pava Sánchez, actual director técnico grado 22 de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, quedará como encargado en la gerencia.

Sin embargo, este sábado se conoció el decreto oficial, firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, donde Angie Rodríguez fue declarada insubsistente en la gerencia del Fondo Adaptación a partir del 1 de agosto.

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Esta decisión del Gobierno nacional produjo la respuesta de Wilson Ruiz, quien asumió la defensa de la exfuncionaria. El exministro y abogado aseguró que “declarar la insubsistencia contra Angie Rodríguez es una violación a sus derechos fundamentales y laborales“.

De acuerdo con Ruiz, actualmente la exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro cuenta con estabilidad laboral reforzada, pues está incapacitada hasta el día 12 de agosto, hecho que fue informado con antelación por Rodríguez tanto al Fondo Adaptación como la ARL y a la EPS.

Por esta razón, anunció que interpondrá una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y además autoridades responsables de esta decisión, porque se le ha “transgredido los derechos fundamentales”.

La acción de tutela, de acuerdo con Wilson Ruiz. se instaurará con suspensión provisional o medida cautelar frente a la decisión del Gobierno nacional de declarar insubsistente