¿Qué pasará con Angie Rodríguez en el Gobierno de Abelardo De La Espriella?

Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, ha sido noticia por sus denuncias contra el Gobierno de Gustavo Petro. Esta semana, los especialistas le ampliaron su incapacidad médica por motivos de salud mental. Así, el gran interrogante es qué ocurrirá con ella durante el gobierno entrante.

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En el caso de Rodríguez, hay antecedentes de garantías de estabilidad laboral para personas que ostentan cargos de libre nombramiento y remoción, especialmente en un contexto de hostigamiento y persecución como el que ella denunció.

Rodríguez, hasta ahora, ha sido la única funcionaria de Petro que le entregó una auditoría forense de la entidad que dirige al Gobierno de Abelardo De La Espriella, quien, además, garantizó medidas de protección para que la funcionaria pueda seguir contando todo lo que sabe de la administración saliente.