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Max Henríquez advierte: lo que viene del clima podría sorprender a Colombia

El Ideam y expertos advierten sobre la combinación de La Niña y la temporada de lluvias, que podría generar precipitaciones fuertes en varias regiones del país.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

13 de marzo de 2026, 1:06 p. m.
Alerta sobre lluvias fuera de temporada y fenómenos climáticos que podrían afectar varias regiones del país.
Alerta sobre lluvias fuera de temporada y fenómenos climáticos que podrían afectar varias regiones del país. Foto: Getty Images

Colombia enfrenta días de inestabilidad climática, con lluvias intensas y tormentas por la interacción de La Niña y la activación temprana de la temporada lluviosa, según el Ideam.

Pronóstico del tiempo en Colombia: lluvias en gran parte del país y alertas activas por fenómenos naturales

Expertos advierten sobre la interacción de fenómenos

Max Henríquez ha destacado que la actual situación climática no se explica solo por una causa aislada, sino por la coexistencia de más de un factor con potencial de impacto.

Según sus análisis, la superposición de condiciones residuales de La Niña con la activación de la temporada lluviosa podría prolongar o intensificar patrones de inestabilidad.

Esto generaría jornadas con aguaceros intensos, tormentas eléctricas y vientos fuertes en distintas regiones del país.

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Los pronósticos señalan que, aunque La Niña tiende a debilitarse, los sistemas atmosféricos asociados a la ZCIT y a la humedad transportada desde el océano pueden mantener dinámicas inestables del clima.

Esto persistiría durante la segunda quincena de marzo e inicios de abril.

Más allá del corto plazo, las proyecciones climáticas de centros internacionales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), sugieren que el ciclo ENSO podría evolucionar hacia condiciones neutrales y. eventualmente. favorecer el desarrollo de El Niño más adelante en 2026.

Ese potencial cambio a fases cálidas del océano pacífico trae consigo incertidumbres para el balance de lluvias y sequías en amplias zonas de Colombia y Sudamérica.

Ante este escenario, las autoridades del Ideam y de gestión del riesgo han reiterado la necesidad de monitoreo continuo de las alertas hidrometeorológicas, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones repentinas y crecientes fluviales.

Los modelos climáticos no predicen con exactitud día a día, la combinación de vulnerabilidad geográfica del territorio con patrones atmosféricos activos.

Esto podría causar impactos en infraestructura, cultivos, movilidad y seguridad de la población si no se toman precauciones anticipadas.

Imagen satelital muestra señal del inicio de La Niña en el Pacífico
La persistencia de La Niña mantiene el país en alerta por lluvias intensas y tormentas, advierte Max Henríquez. Foto: Captura de pantalla Instagram @andalmet

Lluvias fuera de temporada y la primera onda invernal

Colombia enfrenta en las próximas semanas un patrón meteorológico inusual para esta época del año, marcado por la persistencia de lluvias en regiones tradicionalmente secas del primer trimestre.

También habrá confluencia de factores climáticos que pueden intensificar las precipitaciones y los eventos extremos.

Los últimos boletines oficiales de predicción climática confirman que condiciones de La Niña persisten en el Pacífico tropical.

Esta transición es clave para la dinámica de lluvias en Colombia.

El Ideam detalla que durante el inicio de 2026 se han observado anomalías en las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico ecuatorial.

Esto es una señal de que La Niña continúa modulando la atmósfera y puede influir en el comportamiento de las precipitaciones.

Aunque el primer trimestre suele corresponder a un periodo tradicionalmente más seco en gran parte del país, la distribución de lluvias ha sido significativa desde enero y continúa en marzo, con acumulados que superan el promedio histórico en varias regiones.

Informes recientes del Ideam han señalado mapas de precipitación que muestran lluvias importantes en zonas del Caribe, Andes y Amazonía, en línea con la activación de patrones húmedos.