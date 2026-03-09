Ideam entregó el pronóstico del clima para la semana del 9 al 13 de marzo: “Aumento de lluvias y en la velocidad de los vientos”

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones climáticas para las próximas horas en el país y el panorama para la semana del 9 al 13 de marzo.

La entidad destacó en primer caso que para esta semana se prevé un aumento de la nubosidad y lluvias en la mayor parte del país, especialmente los días 9 y 10 de marzo. Con probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonía. Además, de un aumento significativo en la velocidad de los vientos sobre las costas de la región Caribe, el mar Caribe y el norte del océano Pacífico colombiano, por lo que se recomienda especial atención a las condiciones marítimas.

Para las próximas horas se prevé una jornada mayormente lluviosa en amplias zonas de la región andina, el centro y sur del Pacífico y el centro y oriente de la Amazonía, así como en áreas puntuales del sur y centro del Caribe.

El Ideam entregó el ronostico del clima para las próximas horas. Foto: IDEAM

“Los mayores acumulados, con posibilidad de actividad eléctrica dispersa, se concentrarán en departamentos como Amazonas, Vaupés, Caquetá, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Bolívar”, señala el Ideam.

Para el martes 10 se espera persistencia de las condiciones nubladas y de precipitaciones de variada intensidad sobre la región Andina, la Amazonía y la región Pacífica, junto con un incremento de las lluvias sobre el piedemonte amazónico; así mismo, se prevén lluvias de moderadas a localmente fuertes, con posible actividad eléctrica asociada, en sectores de Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Caquetá, Santander, Putumayo, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.

A lo largo del miércoles 11 se estima un leve descenso en la cobertura nubosa y en las precipitaciones sobre las regiones Andina, Pacífica y Amazónica; sin embargo, los acumulados más importantes continuarían presentándose de manera dispersa en estas mismas regiones, así como en el sur del Caribe y en el oriente y sur de la Orinoquía.

Las mayores precipitaciones son probables en zonas de los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima y Bolívar.

Para el jueves 12, el Ideam destaca que predominarán las condiciones muy nubosas en gran parte del país, con lluvias persistentes sobre las regiones Pacífica, Andina, Amazónica y el sur del Caribe.

“Se espera una amplia franja de inestabilidad desde el occidente hasta el sur del territorio nacional; en el litoral Pacífico y el piedemonte amazónico se mantiene un escenario de lluvias continuas, mientras que en la región Caribe, aunque la actividad disminuye ligeramente, el sur de Magdalena y Bolívar aún presentan precipitaciones significativas”, señala el Ideam.

Se podrían presentar fuertes lluvias en gran parte del país. Foto: IDEAM

Para el final de la semana, el pronóstico muestra una distribución más amplia de la nubosidad y las precipitaciones sobre el territorio nacional, con una mayor presencia de lluvias en el sur del país, especialmente en sectores de Amazonas, Caquetá y el sur de la región Pacífica, donde se tienen áreas continuas de inestabilidad.

Recomendaciones del Ideam ante tormentas eléctricas o fuertes lluvias

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.