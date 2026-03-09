El Ideam advierte sobre incendios, deslizamientos e inundaciones en 150 municipios del país, mientras lluvias y altas temperaturas afectan varias zonas.

Colombia enfrenta múltiples alertas climáticas mientras fenómenos como incendios, deslizamientos e inundaciones afectan a diversas regiones del país.

Pronóstico del clima en Bogotá: lluvias persistentes y temperaturas frías marcan la jornada en la capital

Según el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, 150 municipios de las regiones Orinoquía, Caribe, Andina y Amazonía presentan algún nivel de alerta por incendios, de los cuales 72 se encuentran en alerta roja.

Entre estos destacan 20 municipios del Meta, 15 de Casanare y 13 de Boyacá, donde la temporada seca ha incrementado el riesgo de siniestros forestales.

En cuanto a los deslizamientos, 304 municipios de las regiones Andina, Pacífica, Caribe y Amazonía registran algún nivel de alerta, con 36 en alerta roja.

Los departamentos más afectados son Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, debido a suelos saturados por lluvias recientes.

Las alertas hidrológicas también se mantienen activas, especialmente en la cuenca Magdalena-Cauca, que presenta dieciséis alertas rojas, treinta y dos naranjas y dieciocho amarillas por crecientes súbitas e inundaciones.

En el Pacífico y el Caribe se registran alertas naranjas y amarillas, mientras que las condiciones meteomarinas mantienen alerta naranja por viento y altura de olas en el Mar Caribe, y alerta amarilla por lluvias en el Caribe central y el Pacífico norte y centro.

Durante las últimas seis horas, se han registrado lluvias dispersas con actividad eléctrica en departamentos como Magdalena, Cesar, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Tolima y Meta, mientras que el área insular del Caribe mantiene cielo parcialmente nublado y tiempo seco.

Estado del clima en las principales ciudades de Colombia Foto: Ilustración hecha por Chat GPT para Semana

Pronóstico por ciudades principales

Bogotá : lluvias ligeras en sectores del noroccidente y sur durante la madrugada.

: Se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado en la mañana, con lluvias ligeras en centro-oriente y sur. En la tarde, lluvias de variada intensidad en norte, oriente y sur, y por la noche persisten lluvias ligeras en el norte y sur. Temperaturas: mínima 11 °C, máxima 19 °C.

Barranquilla: cielo entre ligero y parcialmente nublado, tiempo seco y temperatura máxima de 34 °C.

tiempo seco y temperatura máxima de 34 °C. Cartagena : cielo entre ligero y parcialmente nublado, predominio de tiempo seco , temperatura máxima 32 °C.

: , temperatura máxima 32 °C. Medellín: cielo parcial a mayormente nublado con probables lluvias ligeras a moderadas en la tarde y noche, temperatura máxima 24 °C.

Tunja: nubosidad variada, con lloviznas o lluvias ligeras en tarde y noche, temperatura máxima 18 °C.

Bucaramanga: jornada seca con nubosidad dispersa, probabilidad de lloviznas nocturnas, temperatura máxima 29 °C.

Cali: cielo mayormente nublado, lluvias ligeras a moderadas especialmente en la tarde, temperatura máxima 28 °C.

Las autoridades instan a la población a extremar precauciones, especialmente en los municipios en alerta roja, y a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Ideam y de las oficinas de gestión de riesgo departamentales.

Los expertos advierten que los fenómenos climáticos podrían afectar la movilidad y la seguridad, por lo que se recomienda limitar actividades en zonas vulnerables y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia.