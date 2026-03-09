El Ideam advierte sobre incendios, deslizamientos e inundaciones en 150 municipios del país, mientras lluvias y altas temperaturas afectan varias zonas.
Colombia enfrenta múltiples alertas climáticas mientras fenómenos como incendios, deslizamientos e inundaciones afectan a diversas regiones del país.
Según el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, 150 municipios de las regiones Orinoquía, Caribe, Andina y Amazonía presentan algún nivel de alerta por incendios, de los cuales 72 se encuentran en alerta roja.
Entre estos destacan 20 municipios del Meta, 15 de Casanare y 13 de Boyacá, donde la temporada seca ha incrementado el riesgo de siniestros forestales.
En cuanto a los deslizamientos, 304 municipios de las regiones Andina, Pacífica, Caribe y Amazonía registran algún nivel de alerta, con 36 en alerta roja.
Los departamentos más afectados son Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, debido a suelos saturados por lluvias recientes.
Las alertas hidrológicas también se mantienen activas, especialmente en la cuenca Magdalena-Cauca, que presenta dieciséis alertas rojas, treinta y dos naranjas y dieciocho amarillas por crecientes súbitas e inundaciones.
En el Pacífico y el Caribe se registran alertas naranjas y amarillas, mientras que las condiciones meteomarinas mantienen alerta naranja por viento y altura de olas en el Mar Caribe, y alerta amarilla por lluvias en el Caribe central y el Pacífico norte y centro.
Durante las últimas seis horas, se han registrado lluvias dispersas con actividad eléctrica en departamentos como Magdalena, Cesar, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Tolima y Meta, mientras que el área insular del Caribe mantiene cielo parcialmente nublado y tiempo seco.
Pronóstico por ciudades principales
- Bogotá: lluvias ligeras en sectores del noroccidente y sur durante la madrugada.
- Se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado en la mañana, con lluvias ligeras en centro-oriente y sur. En la tarde, lluvias de variada intensidad en norte, oriente y sur, y por la noche persisten lluvias ligeras en el norte y sur. Temperaturas: mínima 11 °C, máxima 19 °C.
- Barranquilla: cielo entre ligero y parcialmente nublado, tiempo seco y temperatura máxima de 34 °C.
- Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, predominio de tiempo seco, temperatura máxima 32 °C.
- Medellín: cielo parcial a mayormente nublado con probables lluvias ligeras a moderadas en la tarde y noche, temperatura máxima 24 °C.
- Tunja: nubosidad variada, con lloviznas o lluvias ligeras en tarde y noche, temperatura máxima 18 °C.
- Bucaramanga: jornada seca con nubosidad dispersa, probabilidad de lloviznas nocturnas, temperatura máxima 29 °C.
- Cali: cielo mayormente nublado, lluvias ligeras a moderadas especialmente en la tarde, temperatura máxima 28 °C.
Las autoridades instan a la población a extremar precauciones, especialmente en los municipios en alerta roja, y a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Ideam y de las oficinas de gestión de riesgo departamentales.
Los expertos advierten que los fenómenos climáticos podrían afectar la movilidad y la seguridad, por lo que se recomienda limitar actividades en zonas vulnerables y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia.