Clima extremo amenaza varias regiones del país: Ideam emite alertas rojas y naranjas

Regiones Andina, Caribe, Orinoquía y Amazonía enfrentan incendios, deslizamientos e inundaciones. Las autoridades mantienen alerta roja y naranja en más de 150 municipios.

Margarita Briceño Delgado

9 de marzo de 2026, 6:34 a. m.
Mapa que incica que babitantes de distintas regiones se preparan ante lluvias, incendios y deslizamientos mientras siguen las alertas del Ideam. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Ilustración hecha por Chat GPT

El Ideam advierte sobre incendios, deslizamientos e inundaciones en 150 municipios del país, mientras lluvias y altas temperaturas afectan varias zonas.

Colombia enfrenta múltiples alertas climáticas mientras fenómenos como incendios, deslizamientos e inundaciones afectan a diversas regiones del país.

Según el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, 150 municipios de las regiones Orinoquía, Caribe, Andina y Amazonía presentan algún nivel de alerta por incendios, de los cuales 72 se encuentran en alerta roja.

Entre estos destacan 20 municipios del Meta, 15 de Casanare y 13 de Boyacá, donde la temporada seca ha incrementado el riesgo de siniestros forestales.

En cuanto a los deslizamientos, 304 municipios de las regiones Andina, Pacífica, Caribe y Amazonía registran algún nivel de alerta, con 36 en alerta roja.

Los departamentos más afectados son Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, debido a suelos saturados por lluvias recientes.

Las alertas hidrológicas también se mantienen activas, especialmente en la cuenca Magdalena-Cauca, que presenta dieciséis alertas rojas, treinta y dos naranjas y dieciocho amarillas por crecientes súbitas e inundaciones.

En el Pacífico y el Caribe se registran alertas naranjas y amarillas, mientras que las condiciones meteomarinas mantienen alerta naranja por viento y altura de olas en el Mar Caribe, y alerta amarilla por lluvias en el Caribe central y el Pacífico norte y centro.

Durante las últimas seis horas, se han registrado lluvias dispersas con actividad eléctrica en departamentos como Magdalena, Cesar, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Tolima y Meta, mientras que el área insular del Caribe mantiene cielo parcialmente nublado y tiempo seco.

Estado del clima en las principales ciudades de Colombia
Estado del clima en las principales ciudades de Colombia Foto: Ilustración hecha por Chat GPT para Semana

Pronóstico por ciudades principales

  • Bogotá: lluvias ligeras en sectores del noroccidente y sur durante la madrugada.
  • Se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado en la mañana, con lluvias ligeras en centro-oriente y sur. En la tarde, lluvias de variada intensidad en norte, oriente y sur, y por la noche persisten lluvias ligeras en el norte y sur. Temperaturas: mínima 11 °C, máxima 19 °C.
  • Barranquilla: cielo entre ligero y parcialmente nublado, tiempo seco y temperatura máxima de 34 °C.
  • Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, predominio de tiempo seco, temperatura máxima 32 °C.
  • Medellín: cielo parcial a mayormente nublado con probables lluvias ligeras a moderadas en la tarde y noche, temperatura máxima 24 °C.
  • Tunja: nubosidad variada, con lloviznas o lluvias ligeras en tarde y noche, temperatura máxima 18 °C.
  • Bucaramanga: jornada seca con nubosidad dispersa, probabilidad de lloviznas nocturnas, temperatura máxima 29 °C.
  • Cali: cielo mayormente nublado, lluvias ligeras a moderadas especialmente en la tarde, temperatura máxima 28 °C.

Las autoridades instan a la población a extremar precauciones, especialmente en los municipios en alerta roja, y a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Ideam y de las oficinas de gestión de riesgo departamentales.

Los expertos advierten que los fenómenos climáticos podrían afectar la movilidad y la seguridad, por lo que se recomienda limitar actividades en zonas vulnerables y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

