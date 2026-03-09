Clima en Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá: lluvias persistentes y temperaturas frías marcan la jornada en la capital

El pronóstico del Ideam advierte lluvias intermitentes, cielo mayormente nublado y temperaturas frías en Bogotá y varios municipios de la Sabana, donde las precipitaciones podrían intensificarse en horas de la tarde y noche.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

9 de marzo de 2026, 7:03 a. m.
Cielo nublado y lluvias intermitentes marcan el clima en Bogotá este lunes
Cielo nublado y lluvias intermitentes marcan el clima en Bogotá este lunes Foto: Ilustración creada por Chat CPT para Semana

Bogotá y los municipios de la Sabana registrarán jornadas con nubosidad abundante, lluvias ligeras a moderadas y temperaturas que oscilarán entre los 11 °C y 19 °C, según el más reciente reporte del Ideam.

Clima extremo amenaza varias regiones del país: Ideam emite alertas rojas y naranjas

Bogotá y los municipios de la Sabana continuarán bajo un panorama climático variable durante los próximos días, con predominio de cielo nublado, lluvias intermitentes y temperaturas frías, según el Ideam.

Las condiciones atmosféricas propias de la región Andina y la influencia de sistemas de humedad mantienen un escenario de precipitaciones frecuentes, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Para la capital del país se esperan temperaturas que oscilarán entre 11 °C en la madrugada y cerca de 19 °C en las horas de la tarde, con intervalos de nubosidad densa y lluvias de intensidad ligera a moderada en diferentes sectores de la ciudad.

Bogotá

Fuertes lluvias se registran en Bogotá hoy durante la jornada electoral: usuarios reportan colapso en varias vías

Bogotá

¿Hasta qué hora es la ley seca este domingo 8 de marzo?

Bogotá

Grave accidente de tránsito en medio de jornada electoral en Bogotá deja un motociclista muerto

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá: los barrios que se verán afectados del 9 al 13 de marzo de 2026

Bogotá

Horarios de las votaciones hoy en Bogotá: ¿hasta qué hora se puede votar este domingo 8 de marzo en las elecciones legislativas?

Bogotá

Bogotá abre 100 vacantes para asesores comerciales con postulación virtual hasta el 9 de marzo: estos son los requisitos

Bogotá

Pronostican lluvias en Bogotá durante la jornada electoral del Congreso: así estará el clima este domingo 8 de marzo

Cali

Clima para Cali este lunes, 9 de marzo: esto dice el Ideam

Nación

Ideam revela cómo estará el clima en Medellín este lunes, 9 de marzo: conozca lo que dice el reporte

Nación

Clima extremo amenaza varias regiones del país: Ideam emite alertas rojas y naranjas

Este comportamiento coincide con el patrón típico del clima bogotano, caracterizado por mañanas frías, tardes con probabilidad de precipitaciones y noches frescas.

La entidad meteorológica también ha advertido que marzo podría registrar lluvias superiores a los promedios históricos en varias regiones del país, incluida la región Andina, donde se ubica Bogotá.

De hecho, algunos análisis climáticos indican que las precipitaciones podrían superar en más de 40 % los registros del año anterior, lo que incrementa la probabilidad de jornadas lluviosas durante el mes.

Cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes se prevén en Bogotá y municipios de la Sabana, con temperaturas frías y condiciones variables durante la jornada, según el pronóstico del Ideam
Cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes se prevén en Bogotá y municipios de la Sabana, con temperaturas frías y condiciones variables durante la jornada, según el pronóstico del Ideam Foto: Ilustración Chat GPT para Semana

Las lluvias podrían extenderse a municipios cercanos como Chía, Zipaquirá, Cajicá, Funza y Soacha durante la tarde y la noche

Las condiciones meteorológicas no solo afectan a la capital, sino también a los municipios cercanos de la Sabana de Bogotá, como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Soacha, Funza y Mosquera.

En esta zona del altiplano cundiboyacense se prevé una dinámica similar: cielos mayormente nublados, lloviznas ocasionales y descensos de temperatura durante la madrigada.

Según información del Ideam y registros climáticos de la región, la Sabana se caracteriza por un clima frío de montaña con temperaturas promedio cercanas a los 13 °C o 14 °C, influenciado por su altitud de aproximadamente 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Además, el comportamiento de las lluvias presenta dos temporadas principales: una entre marzo y junio y otra entre septiembre y diciembre.

En estos meses suelen aumentar los acumulados de precipitación.

Durante estas temporadas, las lluvias pueden presentarse con mayor intensidad en áreas rurales y en zonas cercanas a cerros y cuencas hídricas.

Esto explica por qué algunos municipios de la Sabana experimentan mayores acumulados de precipitación que la capital.

Más de Bogotá

Lluvias en Bogotá.

Fuertes lluvias se registran en Bogotá hoy durante la jornada electoral: usuarios reportan colapso en varias vías

Las ventas de bebidas alcohólicas siguen al alza y esto se podría deber a la mayor socialización que han buscado los colombianos tras la pandemia, pero hay dudas con respecto al lugar de consumo, pues por economía algunos lo harían en la tienda de la esquina, pero otros van a bares y restaurantes.

¿Hasta qué hora es la ley seca este domingo 8 de marzo?

Accidente en Bogotá

Grave accidente de tránsito en medio de jornada electoral en Bogotá deja un motociclista muerto

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá: los barrios que se verán afectados del 9 al 13 de marzo de 2026

ELECCIONES 2026

Horarios de las votaciones hoy en Bogotá: ¿hasta qué hora se puede votar este domingo 8 de marzo en las elecciones legislativas?

La estrategia Talento Capital busca conectar a los bogotanos y bogotanas con vacantes y oportunidades laborales.

Bogotá abre 100 vacantes para asesores comerciales con postulación virtual hasta el 9 de marzo: estos son los requisitos

Lluvias y tormentas marcarán el país mientras aumentan las alertas por deslizamientos

Pronostican lluvias en Bogotá durante la jornada electoral del Congreso: así estará el clima este domingo 8 de marzo

¡Se acaba el plazo! Pague el predial antes del 30 de septiembre y evite intereses de mora.

Factura del predial en Bogotá trae una novedad: revise porque ya empiezan a llegar los formularios a los hogares

Reportan el hundimiento de asfalto en la localidad del Suba, generando un enorme hueco.

Enorme hueco en Bogotá, tras el hundimiento de la capa asfáltica, genera problemas de movilidad en la localidad de Suba

Noticias Destacadas