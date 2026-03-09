Bogotá y los municipios de la Sabana registrarán jornadas con nubosidad abundante, lluvias ligeras a moderadas y temperaturas que oscilarán entre los 11 °C y 19 °C, según el más reciente reporte del Ideam.

Clima extremo amenaza varias regiones del país: Ideam emite alertas rojas y naranjas

Bogotá y los municipios de la Sabana continuarán bajo un panorama climático variable durante los próximos días, con predominio de cielo nublado, lluvias intermitentes y temperaturas frías, según el Ideam.

Las condiciones atmosféricas propias de la región Andina y la influencia de sistemas de humedad mantienen un escenario de precipitaciones frecuentes, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Para la capital del país se esperan temperaturas que oscilarán entre 11 °C en la madrugada y cerca de 19 °C en las horas de la tarde, con intervalos de nubosidad densa y lluvias de intensidad ligera a moderada en diferentes sectores de la ciudad.

Este comportamiento coincide con el patrón típico del clima bogotano, caracterizado por mañanas frías, tardes con probabilidad de precipitaciones y noches frescas.

La entidad meteorológica también ha advertido que marzo podría registrar lluvias superiores a los promedios históricos en varias regiones del país, incluida la región Andina, donde se ubica Bogotá.

De hecho, algunos análisis climáticos indican que las precipitaciones podrían superar en más de 40 % los registros del año anterior, lo que incrementa la probabilidad de jornadas lluviosas durante el mes.

Cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes se prevén en Bogotá y municipios de la Sabana, con temperaturas frías y condiciones variables durante la jornada, según el pronóstico del Ideam Foto: Ilustración Chat GPT para Semana

Las lluvias podrían extenderse a municipios cercanos como Chía, Zipaquirá, Cajicá, Funza y Soacha durante la tarde y la noche

Las condiciones meteorológicas no solo afectan a la capital, sino también a los municipios cercanos de la Sabana de Bogotá, como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Soacha, Funza y Mosquera.

En esta zona del altiplano cundiboyacense se prevé una dinámica similar: cielos mayormente nublados, lloviznas ocasionales y descensos de temperatura durante la madrigada.

Según información del Ideam y registros climáticos de la región, la Sabana se caracteriza por un clima frío de montaña con temperaturas promedio cercanas a los 13 °C o 14 °C, influenciado por su altitud de aproximadamente 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Además, el comportamiento de las lluvias presenta dos temporadas principales: una entre marzo y junio y otra entre septiembre y diciembre.

En estos meses suelen aumentar los acumulados de precipitación.

Durante estas temporadas, las lluvias pueden presentarse con mayor intensidad en áreas rurales y en zonas cercanas a cerros y cuencas hídricas.

Esto explica por qué algunos municipios de la Sabana experimentan mayores acumulados de precipitación que la capital.