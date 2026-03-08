Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Posibilidad de precipitaciones en gran parte del país”

Los ciudadanos deben conocer las alertas del clima.

Manuel Santiago Sánchez González

8 de marzo de 2026, 3:25 p. m.
Posibles precipitaciones en el país en las próximas 24 horas.
Posibles precipitaciones en el país en las próximas 24 horas. Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones climáticas para las próximas horas en el país y el panorama para la segunda semana de marzo.

Pronostican lluvias en Bogotá durante la jornada electoral del Congreso: así estará el clima este domingo 8 de marzo

En primer lugar, la entidad indicó que en las últimas horas se ha reportado cielo mayormente nublado con lluvias entre moderadas y fuertes, acompañadas inclusive de tormentas eléctricas, en varios sectores de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, sur de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Putumayo y Amazonas. También se identificaron lloviznas en áreas del sur de Cesar y Bolívar, Norte de Santander, Santander, Risaralda, Quindío, oriente de Cauca, Nariño, occidente de Arauca y Casanare, Meta, sur de Vichada, Caquetá, Guaviare, Guainía y Vaupés.

Reporte del clima en el país
Reporte del clima en el país Foto: IDEAM

“En la mayor parte del área se ha observado tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado, excepto en la isla de San Andrés y en el sur del sector marítimo donde hubo reporte de lluvias ocasionales”, señaló el Ideam.

Para las próximas horas, el Ideam señaló que se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, posibilidad de precipitaciones con acumulados entre medios y altos, en varios sectores del suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guainía y Vaupés. Probables lloviznas en áreas de Cesar, norte de Magdalena, sur de Bolívar, Sucre, norte de Santander, Meta, suroriente de Vichada, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

“En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son estimadas lluvias ocasionales; las precipitaciones de mayor consideración se advierten en la zona marítima”, destacó el Ideam.

Ideam advierte aumento de lluvias en estas regiones de Colombia por fenómeno de El Niño costero

Alertas hidrológicas

En otro aparte de su informe, el Ideam señala que actualmente se presentan niveles altos en la parte baja del río Sinú y probabilidad de crecientes súbitas en sus afluentes en la cuenca baja. La entidad recomienda a las autoridades especial atención en los municipios de Cereté, Lorica, Montería, San Antonio, San Bernardo del Viento y San Pelayo (Córdoba).

Pronóstico del clima para las próximas 24 horas.
Pronóstico del clima para las próximas 24 horas. Foto: IDEAM

“Inundaciones por lluvias en la zona rural y urbana en el corregimiento de Tinajones, Castillo, Sicaria Limón, José Manuel de Altamira, Trementino, Caño Grande Junín, Paso Nuevo, Playas del Viento, Camino Real con sus respectivas veredas del municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba. Inundaciones por lluvias en zona urbana y rural en los municipios de Cereté, Córdoba”, destacó el Ideam.

