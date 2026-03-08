Pronostican lluvias en Bogotá durante la jornada electoral del Congreso: así estará el clima este domingo 8 de marzo

Este domingo, 8 de marzo, se llevan a cabo las elecciones legislativas en Colombia, donde los ciudadanos escogen a los próximos senadores y representantes a la Cámara. Las urnas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en todos los puestos de votación alrededor del país.

Advierten lluvias en varias regiones del país durante las elecciones al Congreso: así estará el clima el domingo 8 de marzo

Ante la situación, según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el clima en Bogotá estará seco en la madrugada y una parte de la mañana, con posibles precipitaciones al occidente y al sur de la ciudad. Para la tarde, habrá lluvias en gran parte de la capital.

Las zonas más afectadas con el occidente y el sur de la ciudad. Foto: Getty Images

Estos son los pronósticos del Idiger para esta jornada electoral, de acuerdo con los detalles publicados por la Alcaldía de Bogotá:

En la madrugada se espera predominio de tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado. No se descartan lloviznas en el sur de la ciudad. La temperatura mínima se estima alrededor de los 10 °C.

En la mañana sobre Bogotá son previstas condiciones de tiempo seco en gran parte de la ciudad con cielo entre parcial y mayormente nublado. Al final de la mañana son posibles lluvias ligeras en el occidente y sur de la ciudad, en sectores de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Fontibón.

Durante la tarde son estimadas lluvias de variada intensidad en amplios sectores de la ciudad. Las más fuertes sobre zonas de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme.

Las votaciones inician a las 8 a.m. hasta las 4 p.m. Foto: Colpresa / Adobe Stock

De acuerdo con los datos publicados por la página del clima The Weather Channel, las lluvias en Bogotá iniciarán a la 1 de la tarde, con gran intensidad. Para las 4 de la tarde, las precipitaciones podrán ser más suaves hasta las 7 de la noche.

La temperatura máxima en la ciudad será de 18 °C, la cual irá descendiendo conforme pasa el día y a medida que inician las lluvias. Este domingo es particularmente un día lluvioso en la ciudad, por lo que las plataformas de clima aconsejan a las personas salir de sus casas prevenidos con implementos para enfrentar las precipitaciones.