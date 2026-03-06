Nación

Advierten lluvias en varias regiones del país durante las elecciones al Congreso: así estará el clima el domingo 8 de marzo

Las precipitaciones van de ligeras a moderadas en plena jornada electoral.

6 de marzo de 2026, 7:44 p. m.
Varias regiones presentarán lluvias durante el fin de semana
Varias regiones presentarán lluvias durante el fin de semana Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló este viernes el pronóstico del clima para el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, cuando se llevarán a cabo las elecciones del Congreso de Colombia en todo el país. Esta información les permite a las personas coordinar sus agendas para acudir a las urnas y no enfrentar el mal tiempo.

Los horarios de las votaciones para este domingo serán de 8 de la mañana a 4 de la tarde en todos los puestos de votación del país.

De acuerdo con los pronósticos del Ideam, para el domingo se estima un aumento en la precipitación en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonía.

En el Caribe se podrán registrar lluvias que van desde ligeras hasta moderadas, especialmente en los departamentos de Bolívar y Córdoba, así como en algunos sectores de Magdalena, Sucre y Cesar, según la información compartida por la entidad meteorológica.

Lluvias
Las lluvias se presentarán en el Caribe, el Pacífico y la Amazonía. Foto: Getty Images

En el Pacífico, hay probabilidades de lluvias moderadas a fuertes en los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Habrá precipitaciones en los departamentos de Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá.

En la Amazonía, especialmente al sur, se esperan lluvias importantes en Caquetá, Vaupés, el Piedemonte Amazónico, Amazonas y Guainía.

En el departamento del Meta se prevén lluvias ligeras, pese a que la mayor parte de Orinoquía presentará un tiempo seca, según los detalles del Ideam.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias ligeras.

Para las elecciones de 2026 la Registraduría Nacional ya confirmó un crecimiento del electorado y del dispositivo humano que hará posible esta jornada democrática.
Las elecciones del Congreso serán el domingo 8 de marzo de 8 a.m. a 4 p.m. Foto: León Darío Peláez

Lo anterior con la finalidad de que las personas estén atentas a los pronósticos del clima para que puedan acudir a las urnas en el momento en que el tiempo lo permita.

El Ideam también notificó que para el sábado 7 de marzo podrían presentarse lluvias de nivel medio a alto en Santander, Antioquia, norte de Boyacá y Cundinamarca; en el occidente de Caldas, Quindío y Risaralda, y en el centro de Tolima.

En el Pacífico se presentarán precipitaciones con tormentas eléctricas en zonas como Chocó, en el sur y el oriente del Valle del Cauca, en el centro y occidente del Cauca y en sectores de Nariño.

También podría haber lluvias en el occidente de Caquetá y Putumayo, así como en zonas de Amazonas, Vaupés y Guainía.

Por su parte, en el Caribe se presentarán precipitaciones ligeras a moderadas en el sur de Bolívar y Córdoba.

En la Orinoquía se estima que predominarán condiciones de tiempo seco, anunció el Ideam.

