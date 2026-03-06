Al momento de planificar una jornada también es importante hacer una revisión del pronóstico del clima; de ese modo se podrá saber qué elementos son necesarios para poder hacerle frente a cualquier fenómeno meteorológico que pueda presentarse.

Bogotá y la Sabana bajo lluvia: prepárese para un clima frío y húmedo hoy 5 de marzo

Bogotá en los últimos días ha tenido que presenciar diferentes lluvias, por lo que el uso de sombrillas o de ropa impermeable ha sido necesario para distintos habitantes de la capital colombiana.

El Ideam ha difundido el pronóstico del clima para el día 6 de marzo de 2026, en el que indica que la ciudad tendría una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 21 °C.

A su vez, también se prevén lluvias que hagan presencia en las horas de la tarde en diferentes puntos de la ciudad. De acuerdo con el comunicado del Ideam, las zonas donde las lluvias serían más fuertes estarían en el norte y occidente del territorio capitalino.

Lluvias en Bogotá. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @IDIGER

Las localidades mencionadas dentro del informe publicado, ubicadas en el norte y occidente de la ciudad, serían: Teusaquillo, Barrios Unidos, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén.

Del mismo modo, en horas de la noche pueden presentarse lloviznas y lluvias ligeras en localidades como Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén.

Es importante que usted el día de hoy lleve consigo sombrilla y ropa que le permita estar preparado ante la posibilidad de lluvias que se han previsto.

Recuerde planificar con antelación las rutas; de ese modo usted podrá estar informado acerca de cierres viales que puedan presentarse en distintos puntos de la ciudad.

Con la presencia de lluvias la probabilidad de inundaciones crece de manera considerable; por eso es necesario que usted revise las alertas que emiten las autoridades para, en caso de ser necesario, evacuar zonas que puedan estar afectadas.

Condiciones climáticas que se esperan en Colombia: pronóstico para el 6 de marzo

Si usted se transporta por medio de bicicleta o moto, lleve consigo la ropa impermeable necesaria, así como los elementos de protección requeridos para una conducción segura. Si empieza a llover muy fuerte, lo más recomendable para aquellas personas que se transportan por medio de bicicletas o motos es aguardar en algún lugar mientras deja de llover.

Lluvias en moto. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando llueve, los accidentes viales pueden aumentar, pues muchos huecos se vuelven difíciles de ver por el agua que pueden tener dentro.

Aunque llueva, procure siempre estar protegido ante el sol; para ello puede hacer uso de bloqueadores solares que lo protejan de los rayos UV.

Colombia últimamente ha tenido que atravesar condiciones meteorológicas extremas que han ocasionado estragos en diferentes puntos del país.