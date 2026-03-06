Bogotá

¿Lloverá en Bogotá?: pronóstico del clima para el 6 de marzo

La capital colombiana ha experimentado distintas lluvias en los últimos días.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

6 de marzo de 2026, 7:10 a. m.
Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Al momento de planificar una jornada también es importante hacer una revisión del pronóstico del clima; de ese modo se podrá saber qué elementos son necesarios para poder hacerle frente a cualquier fenómeno meteorológico que pueda presentarse.

Bogotá y la Sabana bajo lluvia: prepárese para un clima frío y húmedo hoy 5 de marzo

Bogotá en los últimos días ha tenido que presenciar diferentes lluvias, por lo que el uso de sombrillas o de ropa impermeable ha sido necesario para distintos habitantes de la capital colombiana.

El Ideam ha difundido el pronóstico del clima para el día 6 de marzo de 2026, en el que indica que la ciudad tendría una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 21 °C.

A su vez, también se prevén lluvias que hagan presencia en las horas de la tarde en diferentes puntos de la ciudad. De acuerdo con el comunicado del Ideam, las zonas donde las lluvias serían más fuertes estarían en el norte y occidente del territorio capitalino.

Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @IDIGER

