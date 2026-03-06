Condiciones climáticas que se esperan en Colombia: pronóstico para el 6 de marzo

El territorio colombiano recientemente ha tenido que experimentar condiciones climáticas extremas, lo que ha ocasionado que las autoridades emitan diferentes alertas para contrarrestar los peligros asociados a estas.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha difundido el pronóstico del clima para el día 6 de marzo de 2026.
De acuerdo con el informe, se encuentran vigentes distintas alertas hidrológicas por inundaciones o crecientes súbitas en varias áreas hidrográficas. En la región Magdalena–Cauca hay 14 alertas rojas, dos rojas puntuales, 31 alertas naranjas y 28 alertas amarillas.
En el Pacífico se encuentran activas 26 alertas naranjas y cinco amarillas. El mar Caribe mantiene alerta naranja por la presencia de viento y oleaje en la cuenca del Caribe colombiano.
En el Pacífico también se encuentra activa una alerta naranja por oleaje y viento, además de una alerta amarilla por tiempo lluvioso en el centro de la cuenca, según precisa el informe del Ideam.
Pronóstico por ciudades:
Bogotá: tendrá una temperatura mínima de 12 °C. En las horas de la tarde se estima la llegada de lluvias, con mayor presencia en el norte y occidente. La temperatura máxima esperada será de 21 °C.
Barranquilla: se espera una jornada con tiempo seco y un cielo que puede ir de ligeramente nublado a parcialmente nublado. La temperatura máxima en la capital del Atlántico será de 34 °C.
Cartagena: tendrá una jornada con un cielo que puede estar ligeramente nublado o parcialmente nublado; predomina el tiempo seco y una temperatura máxima de 33 °C.
Medellín: en la capital antioqueña el cielo puede ir de parcialmente nublado a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en horas de la tarde y la noche. Se espera una temperatura máxima de 26 °C.
Tunja: se experimentará un cielo ligeramente nublado. Hay probabilidad de lloviznas que pueden convertirse en lluvias ligeras en horas de la tarde, y tendrá una temperatura máxima de 21 °C.
Bucaramanga: la capital santandereana tendrá un cielo que puede ir de parcialmente nublado a mayormente nublado. Pueden presentarse lluvias moderadas, específicamente en horas de la tarde y la noche. Se espera una temperatura máxima de 29 °C.
Cali: la capital del departamento del Valle del Cauca tendrá un cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias que pueden ir de ligeras a moderadas. Se estima una temperatura máxima de 30 °C.
Es importante que usted, antes de iniciar una jornada, revise siempre los pronósticos del clima. De ese modo podrá saber qué elementos son necesarios para hacerle frente a cualquier condición climática que se presente.