Condiciones climáticas que se esperan en Colombia: pronóstico para el 6 de marzo

El territorio colombiano recientemente ha tenido que experimentar condiciones climáticas extremas, lo que ha ocasionado que las autoridades emitan diferentes alertas para contrarrestar los peligros asociados a estas.

Colombia bajo alerta: fuertes lluvias y riesgos de desastres naturales en 24 horas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha difundido el pronóstico del clima para el día 6 de marzo de 2026.

De acuerdo con el informe, se encuentran vigentes distintas alertas hidrológicas por inundaciones o crecientes súbitas en varias áreas hidrográficas. En la región Magdalena–Cauca hay 14 alertas rojas, dos rojas puntuales, 31 alertas naranjas y 28 alertas amarillas.

Alertas por inundaciones en Colombia. Foto: UNGRD

En el Pacífico se encuentran activas 26 alertas naranjas y cinco amarillas. El mar Caribe mantiene alerta naranja por la presencia de viento y oleaje en la cuenca del Caribe colombiano.

En el Pacífico también se encuentra activa una alerta naranja por oleaje y viento, además de una alerta amarilla por tiempo lluvioso en el centro de la cuenca, según precisa el informe del Ideam.

Pronóstico por ciudades:

Bogotá: tendrá una temperatura mínima de 12 °C. En las horas de la tarde se estima la llegada de lluvias, con mayor presencia en el norte y occidente. La temperatura máxima esperada será de 21 °C.

Barranquilla: se espera una jornada con tiempo seco y un cielo que puede ir de ligeramente nublado a parcialmente nublado. La temperatura máxima en la capital del Atlántico será de 34 °C.

Cartagena: tendrá una jornada con un cielo que puede estar ligeramente nublado o parcialmente nublado; predomina el tiempo seco y una temperatura máxima de 33 °C.

Medellín: en la capital antioqueña el cielo puede ir de parcialmente nublado a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en horas de la tarde y la noche. Se espera una temperatura máxima de 26 °C.

Tunja: se experimentará un cielo ligeramente nublado. Hay probabilidad de lloviznas que pueden convertirse en lluvias ligeras en horas de la tarde, y tendrá una temperatura máxima de 21 °C.

Bucaramanga: la capital santandereana tendrá un cielo que puede ir de parcialmente nublado a mayormente nublado. Pueden presentarse lluvias moderadas, específicamente en horas de la tarde y la noche. Se espera una temperatura máxima de 29 °C.

Lluvias en Colombia. Foto: Getty Images

Cali: la capital del departamento del Valle del Cauca tendrá un cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias que pueden ir de ligeras a moderadas. Se estima una temperatura máxima de 30 °C.

UNGRD alerta por vientos fuertes y oleaje de hasta 4 metros en el Caribe colombiano

Es importante que usted, antes de iniciar una jornada, revise siempre los pronósticos del clima. De ese modo podrá saber qué elementos son necesarios para hacerle frente a cualquier condición climática que se presente.