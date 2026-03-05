El Ideam reporta precipitaciones en Pacífica, Andina, sur del Caribe y Amazonía, mientras que Orinoquía y Archipiélago registran tiempo seco; se mantienen alertas por incendios, deslizamientos e inundaciones.

Ideam advierte aumento de lluvias en estas regiones de Colombia por fenómeno de El Niño costero

Lluvias y nubosidad en el territoiro nacional

Durante las próximas 24 horas, Colombia experimentará lluvias en gran parte del territorio, especialmente en las regiones Pacífica, Andina, sur del Caribe y Amazonía.

Habrá cielo mayormente nublado y acumulados significativos en departamentos como Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo.

Mientras tanto, Orinoquía y el Archipiélago de San Andrés mantendrán tiempo seco.

El Ideam mantiene alertas por incendios, deslizamientos e inundaciones que afectan a más de 600 municipios del país.

Se espera que las principales precipitaciones se concentren en las regiones Pacífica, Andina, sur de la región Caribe y Amazónica, con cielo entre parcialmente y completamente nublado durante la jornada.

Los departamentos con mayores acumulados de lluvia serán Chocó, Cauca, Valle del Cauca, sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Huila, Tolima, Risaralda, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Norte de Santander, norte de Boyacá, Amazonas, Vaupés, Putumayo y Caquetá.

En contraste, la región Orinoquía experimentará predominio de tiempo seco y cielo ligeramente cubierto.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá cielo entre ligero y parcialmente cubierto, con posibilidad de lloviznas dispersas.

Mapa del pronóstico nacional en Colombia: zonas con lluvias intensas, regiones secas y alertas vigentes por incendios, deslizamientos, inundaciones y oleaje, según el Ideam Foto: Ilustración creada por Chat GPT para Semana

Pronóstico para ciudades principales

Barranquilla: predominio de tiempo seco con cielo entre ligero y parcialmente nublado. Temperatura máxima de 34 °C.

predominio de tiempo seco con cielo entre ligero y parcialmente nublado. Temperatura máxima de 34 °C. Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado , con lluvias sectorizadas en la tarde. Temperatura máxima de 33 °C.

, con lluvias sectorizadas en la tarde. Temperatura máxima de 33 °C. Medellín: mayormente nublado con probables lluvias moderadas en la tarde y noche. Temperatura máxima de 26 °C.

mayormente nublado con probables lluvias moderadas en la tarde y noche. Temperatura máxima de 26 °C. Tunja: cielo ligeramente nublado y lluvias ligeras en la tarde. Temperatura máxima de 21 °C.

y lluvias ligeras en la tarde. Temperatura máxima de 21 °C. Bucaramanga: mayormente nublado con probables lluvias moderadas. Temperatura máxima de 29 °C.

mayormente nublado con probables lluvias moderadas. Temperatura máxima de 29 °C. Cali: cielo en su mayoría nublado con lluvias entre ligeras y moderadas. Temperatura máxima de 30 °C.

Pronóstico del clima para Bogotá

Según el convenio Ideam-Idiger, la capital tuvo cielo mayormente nublado y temperatura mínima de 12 °C durante la madrugada.

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Por la tarde y noche se prevén lluvias ligeras en sectores del occidente, sur, oriente y centro de la ciudad, con temperatura máxima aproximada de 21 °C.

Alertas vigentes

El IDEAM reporta alertas por incendios, deslizamientos e hidrológicas en varias regiones: