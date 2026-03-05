Nación

Colombia bajo alerta: fuertes lluvias y riesgos de desastres naturales en 24 horas

La entidad aseguró que el país está en riesgo por cuenta de las fuertes lluvias que afectan a gran parte del territorio nacional.

Margarita Briceño Delgado

5 de marzo de 2026, 6:31 a. m.
Lluvias y riesgos activos en Colombia: más de 600 municipios bajo alerta por fenómenos climáticos, según el Ideam
Lluvias y riesgos activos en Colombia: más de 600 municipios bajo alerta por fenómenos climáticos, según el Ideam Foto: Compo,sición Semana/ Ilustración ChatGPT/ Getty Images

El Ideam reporta precipitaciones en Pacífica, Andina, sur del Caribe y Amazonía, mientras que Orinoquía y Archipiélago registran tiempo seco; se mantienen alertas por incendios, deslizamientos e inundaciones.

Ideam advierte aumento de lluvias en estas regiones de Colombia por fenómeno de El Niño costero

Lluvias y nubosidad en el territoiro nacional

Durante las próximas 24 horas, Colombia experimentará lluvias en gran parte del territorio, especialmente en las regiones Pacífica, Andina, sur del Caribe y Amazonía.

Habrá cielo mayormente nublado y acumulados significativos en departamentos como Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo.

Mientras tanto, Orinoquía y el Archipiélago de San Andrés mantendrán tiempo seco.

El Ideam mantiene alertas por incendios, deslizamientos e inundaciones que afectan a más de 600 municipios del país.

Se espera que las principales precipitaciones se concentren en las regiones Pacífica, Andina, sur de la región Caribe y Amazónica, con cielo entre parcialmente y completamente nublado durante la jornada.

Los departamentos con mayores acumulados de lluvia serán Chocó, Cauca, Valle del Cauca, sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Huila, Tolima, Risaralda, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Norte de Santander, norte de Boyacá, Amazonas, Vaupés, Putumayo y Caquetá.

En contraste, la región Orinoquía experimentará predominio de tiempo seco y cielo ligeramente cubierto.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá cielo entre ligero y parcialmente cubierto, con posibilidad de lloviznas dispersas.

Mapa del pronóstico nacional en Colombia: zonas con lluvias intensas, regiones secas y alertas vigentes por incendios, deslizamientos, inundaciones y oleaje, según el Ideam
Mapa del pronóstico nacional en Colombia: zonas con lluvias intensas, regiones secas y alertas vigentes por incendios, deslizamientos, inundaciones y oleaje, según el Ideam Foto: Ilustración creada por Chat GPT para Semana

Pronóstico para ciudades principales

  • Barranquilla: predominio de tiempo seco con cielo entre ligero y parcialmente nublado. Temperatura máxima de 34 °C.
  • Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con lluvias sectorizadas en la tarde. Temperatura máxima de 33 °C.
  • Medellín: mayormente nublado con probables lluvias moderadas en la tarde y noche. Temperatura máxima de 26 °C.
  • Tunja: cielo ligeramente nublado y lluvias ligeras en la tarde. Temperatura máxima de 21 °C.
  • Bucaramanga: mayormente nublado con probables lluvias moderadas. Temperatura máxima de 29 °C.
  • Cali: cielo en su mayoría nublado con lluvias entre ligeras y moderadas. Temperatura máxima de 30 °C.

Pronóstico del clima para Bogotá

Según el convenio Ideam-Idiger, la capital tuvo cielo mayormente nublado y temperatura mínima de 12 °C durante la madrugada.

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Por la tarde y noche se prevén lluvias ligeras en sectores del occidente, sur, oriente y centro de la ciudad, con temperatura máxima aproximada de 21 °C.

Alertas vigentes

El IDEAM reporta alertas por incendios, deslizamientos e hidrológicas en varias regiones:

  • Incendios: 342 municipios con algún nivel de alerta; 136 en alerta roja, incluyendo 33 en Boyacá, 29 en Meta y 24 en Cundinamarca.
  • Deslizamientos: 263 municipios en alerta; 49 en alerta roja, destacando Chocó (15), Antioquia (12) y Cauca (11).
  • Alertas hidrológicas: la cuenca Magdalena-Cauca concentra 13 alertas rojas y 32 naranjas; Pacífico cinco rojas; Caribe cinco rojas; Amazonas cuatro amarillas.
  • Alertas meteomarinas: en el Mar Caribe hay cuatro alertas naranjas por viento y oleaje; en el Pacífico, una alerta naranja y tres amarillas por lluvias y oleaje.

