Ideam advierte aumento de lluvias en estas regiones de Colombia por fenómeno de El Niño costero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que los servicios meteorológicos de Perú y Ecuador emitieron alertas relacionadas con el fenómeno de El Niño costero.

De mantenerse estas condiciones, se prevé que en los próximos meses se registre un incremento gradual de las lluvias en el suroeste del país, especialmente en los departamentos de Cauca y Nariño.

Ideam alerta sobre vigilancia hidrometeorológica en cuencas y embalses; advierte posibles aumentos significativos en sus niveles

La entidad explicó que El Niño costero es un evento climático regional que afecta principalmente la zona costera del Pacífico sudamericano, en particular en Perú y Ecuador, y que puede generar impactos indirectos en Colombia, especialmente en la región suroeste.

De acuerdo con el Ideam, se trata de una manifestación regional del evento climático global El Niño, caracterizada por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial cercano a la costa.

Sin embargo, a diferencia del fenómeno clásico, sus efectos se concentran en áreas costeras de los departamentos de Cauca y Nariño y no necesariamente se extienden a todo el territorio nacional.

La entidad indicó que para Colombia el ingreso a una fase de neutralidad del ENOS implica que este fenómeno tendría menos efectos sobre la precipitación y la temperatura en los próximos meses, por lo que el comportamiento atmosférico dependería en mayor medida de los patrones habituales de la temporada.

A) Probabilidad de ocurrencia de diferentes fases del fenómeno ENSO [NOAA]. B) Predicción de anomalía de temperatura superficial del mar (SST) Niño 3.4 [IRI] Foto: Ideam

“Al respecto, y en seguimiento a las condiciones del fenómeno ENOS, el Ideam informa que, de acuerdo con los recientes boletines emitidos por la Organización Meteorológica Mundial y otros centros de predicción climática (como el del CPC de la NOAA), así como con los modelos internacionales de predicción, la probabilidad de que se instauren condiciones neutras respecto al ENOS hasta principios del verano del hemisferio norte es del 60 % para el período de marzo a mayo. Asimismo, la probabilidad de que se configure un episodio de “El Niño” aumenta gradualmente hacia el 30 % entre abril y junio y hacia el 40 % entre mayo y julio”, detalló la entidad en un comunicado.

El Ideam precisó que para esta época del año la fiabilidad de los pronósticos es menor debido a la denominada “barrera de predictibilidad de la primavera” del hemisferio norte, lo que afecta la detección de señales asociadas al ENOS.

La entidad anunció que continuará con la vigilancia permanente de las condiciones océano-atmosféricas y del cumplimiento de los criterios de persistencia establecidos para su declaratoria oficial en Colombia, correspondientes a cinco trimestres móviles consecutivos, y actualizará la información técnica dirigida a autoridades y ciudadanía.