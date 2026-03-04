Nación

Ideam advierte aumento de lluvias en estas regiones de Colombia por fenómeno de El Niño costero

Se prevé un incremento gradual de precipitaciones en los próximos meses.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

4 de marzo de 2026, 5:40 p. m.
El Ideam prevé que las lluvias continuarán
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que los servicios meteorológicos de Perú y Ecuador emitieron alertas relacionadas con el fenómeno de El Niño costero.

De mantenerse estas condiciones, se prevé que en los próximos meses se registre un incremento gradual de las lluvias en el suroeste del país, especialmente en los departamentos de Cauca y Nariño.

Ideam alerta sobre vigilancia hidrometeorológica en cuencas y embalses; advierte posibles aumentos significativos en sus niveles

La entidad explicó que El Niño costero es un evento climático regional que afecta principalmente la zona costera del Pacífico sudamericano, en particular en Perú y Ecuador, y que puede generar impactos indirectos en Colombia, especialmente en la región suroeste.

De acuerdo con el Ideam, se trata de una manifestación regional del evento climático global El Niño, caracterizada por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial cercano a la costa.

