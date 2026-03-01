Ideam alerta sobre vigilancia hidrometeorológica en cuencas y embalses; advierte posibles aumentos significativos en sus niveles

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este domingo 1 de marzo que mantendrá monitoreo permanente durante los próximos tres días en las cuencas y sectores estratégicos de las regiones Pacífica y Andina, así como en los embalses de Cauca, Santander y Córdoba.

“Se registró un aumento aproximado del 36,9% en los volúmenes de precipitación. Las lluvias más intensas se han concentrado en varios municipios de los departamentos de Boyacá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Quindío”, se lee en el más reciente informe del Ideam.

Estado de vigilancia condiciones hidrometeorológicas durante los próximos 3 días para las regiones Pacífica y Andina, como para embalses en Cauca, Santander y Córdoba I. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Además, el instituto informó que mantiene las alertas ante las condiciones hidrometeorológicas actuales y los pronósticos previstos, instando a intensificar la vigilancia en cuencas y sectores estratégicos del país.

En la región Pacífica, recomiendan prestar especial atención a las cuencas que alimentan los ríos Atrato y San Juan, así como a aquellas que desembocan directamente en el océano Pacífico en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde podrían registrarse incrementos súbitos en los niveles de los ríos.

En la región Andina, el seguimiento se centra en las cuencas aportantes al río Cauca, incluyendo zonas del Cauca, Valle del Cauca, Eje Cafetero y suroeste de Antioquia. También, la entidad enfatizó en los afluentes del río Magdalena medio que atraviesan Caldas, norte del Tolima, noroccidente de Cundinamarca y amplios sectores de Santander, donde existe la probabilidad de crecientes que podrían generar elevaciones importantes en los niveles de los ríos.

En cuanto a los embalses, el Ideam advierte sobre eventuales descargas controladas en Salvajina, en Cauca, y Topocoro, en Santander. Asimismo, no se descartan aportes adicionales de caudal que podrían afectar la operación en el embalse de Urrá, por lo que es necesario un monitoreo constante para prevenir riesgos en comunidades aledañas.

Embalse Multipropósito de Salvajina. Foto: CVC

Pronóstico para este 1 de marzo

Para la tarde y noche de este domingo, la entidad prevé “condiciones secas en gran parte del territorio nacional con cielo entre despejado y parcialmente nublado”. Además, señaló que existe “probabilidad de elevadas temperaturas del aire en las regiones Caribe y Orinoquia y a lo largo de los valles interandinos”.

Asimismo, informó sobre “posibles lluvias con altos acumulados” en áreas del oriente y sur de Santander, norte de Boyacá, centro-noroccidente de Cundinamarca, noroccidente de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, norte de Cauca, sur de Nariño y suroccidente de Amazonas.

En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronosticó “una tarde y noche secas con cielo entre ligera y parcialmente nublado”.