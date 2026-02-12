Regionales

Estas son las tres regiones de Colombia que están bajo alerta roja por inundaciones y crecientes súbitas

Advierten que hay oleaje y fuertes vientos que mantienen en alerta al mar Caribe colombiano.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

12 de febrero de 2026, 11:57 a. m.
Panorámica de Barranquilla.
Panorámica de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dieron a conocer este 12 de febrero que hay varios municipios de Colombia en los que hay alertas, no solo por deslizamientos e inundaciones —tema que ha tomado relevancia desde hace un par de semanas—, sino por incendios forestales y fenómenos meteomarinos.

Alertas por incendios

Son 98 poblaciones las que están en alerta por incendios forestales en regiones como Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía. De estas, 35 están en alerta roja, lo que prende las alarmas de las autoridades.

Gobierno Petro decreta emergencia económica por graves inundaciones: estas son las regiones incluidas en el documento

“En total, 98 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía. De estos, 35 municipios están en alerta roja, destacándose los departamentos de Casanare con 13 municipios, Cundinamarca con siete municipios y Boyacá con cinco municipios”, precisa el informe.

Advertencias por deslizamientos

Los deslizamientos también están advertidos en varios puntos de Colombia con una alerta de 203 municipios en cinco secciones del país.

Nación

Familia de Álvaro Gómez Hurtado habla de “especial frustración” tras decisión judicial y cuestiona a la JEP

Barranquilla

Carnaval de Barranquilla: autoridades llaman a volar drones con responsabilidad durante las fiestas

Nación

Escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía fueron condenados a 12 años de cárcel por tortura a sus trabajadores

Cali

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Medellín

Así delinquía ‘oficina premium’ del sicariato y cobro en Medellín: mandaban a matar hasta extranjeros

Barranquilla

Batalla de Flores: Barranquilla se prepara para uno de los eventos más importantes del carnaval

Nación

Lluvias dejan en alerta al SENA: daños en sedes a nivel nacional superarían los $27.000 millones

Medellín

Antioquia también está devastada por el invierno: más de 9.000 damnificados y escuelas a punto de caerse

Barranquilla

Ideam dio un alivio en medio de emergencia invernal en Córdoba, pero advierte que las inundaciones persistirán

Encuentran, en medio de las inundaciones, los cadáveres de dos hermanos arrastrados por una creciente súbita en San Pelayo

“En total, 203 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. De estos, 41 municipios están en alerta roja, destacándose los departamentos de Chocó con 13 municipios, Cauca con siete municipios, Antioquia y Caldas, cada uno con cuatro municipios”, explica la entidad.

Las regiones pasadas por agua

Desde el Ideam dieron a conocer que en el Pacífico hay pronosticadas lluvias intensas, pero también suelos que pueden ceder y generar graves emergencias en carreteras y laderas donde residen las comunidades.

Ideam dio un alivio en medio de emergencia invernal en Córdoba, pero advierte que las inundaciones persistirán

En Magdalena-Cauca, Caribe y Pacífico, hay una alerta que tiene que ver con la hidrología, es decir, por crecientes o inundaciones.

“Alertas vigentes por inundaciones o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: tres (3) rojas, una (1) roja puntual, treinta y siete (37) naranjas y sesenta y uno (61) amarillas; Caribe: siete (7) rojas, veinte (20) naranjas y nueve (9) amarillas; Pacífico: diez (10) rojas, veintiuno (21) naranjas y una (1) amarilla; Amazonas: nueve (9) amarillas”, detallaron.

La vida cotidiana en la Isla de San Andrés, Colombia, el 21 de diciembre de 2020
Isla de San Andrés, Colombia. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

De igual manera, indica que en el mar Caribe colombiano persisten alertas naranjas por oleaje y viento en casi toda la cuenca, excepto en el área del archipiélago de San Andrés y Providencia, donde rige la alerta amarilla.

“Mar Caribe: persisten las alertas naranjas por oleaje y viento en todo el mar Caribe colombiano, salvo con alerta amarilla para el área del archipiélago de San Andrés y Providencia”, explicaron.

Clima para el 12 de febrero en Barranquilla: información para tener en cuenta

En las últimas seis horas, hubo fuertes lluvias con actividades eléctricas en varias zonas del suroccidente y centro del país.

De cara a las próximas 24 horas, el Ideam anticipa un escenario mixto: lluvias significativas en la región Pacífica y el suroccidente de la Amazonía, mientras que en gran parte de la región Caribe y amplios sectores de la Orinoquía predominaría el tiempo seco.

Clima en principales ciudades de Colombia

• Barranquilla: durante la jornada se prevé escasa nubosidad con prevalencia de tiempo seco (T. máx.: 32 °C).

• Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante el día (T. máx.: 32 °C).

• Medellín: se prevé cielo mayormente nublado con prevalencia del tiempo seco hasta final de la tarde, con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras a inicios de la noche (T. máx.: 29 °C).

• Tunja: se espera predominio de tiempo seco con nubosidad variada durante la jornada con posibles lloviznas a inicios de la noche (T. máx.: 21 °C).

• Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco; sin embargo, no se descartan lloviznas ocasionales en la noche (T. máx.: 29 °C).

• Cali: cielo mayormente nublado, con lloviznas o lluvias ligeras a inicios de la mañana, luego condiciones de tiempo seco para la tarde y probable ocurrencia de lluvias ligeras en la noche (T. máx.: 30 °C).

Más de Nación

Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador asesinado el 2 de noviembre de 1995.

Familia de Álvaro Gómez Hurtado habla de “especial frustración” tras decisión judicial y cuestiona a la JEP

Las autoridades piden a los asistentes que sean cuidadosos con el uso de drones durante las festividades

Carnaval de Barranquilla: autoridades llaman a volar drones con responsabilidad durante las fiestas

ED 2258

Escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía fueron condenados a 12 años de cárcel por tortura a sus trabajadores

-

Estas son las tres regiones de Colombia que están bajo alerta roja por inundaciones y crecientes súbitas

Panorámicas de Cali

¿Los conoce? Estos son los cinco mejores barrios para vivir en Cali

Render de la línea 2 del Metro de Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Bandas de Medellín hablan de las elecciones.

Así delinquía ‘oficina premium’ del sicariato y cobro en Medellín: mandaban a matar hasta extranjeros

El carnaval de Barranquilla con Batalla de flores dio inicio oficial a cuatro días de cultura, colorido, tradición, pero sobre todo una "gozadera total" para propios y extraños que en esta ocasión presentó una participación a de 20 carrozas y estuvo a reventar en todo su recorrido por la vía 40. foto José L Guzmán. El País.

Batalla de Flores: Barranquilla se prepara para uno de los eventos más importantes del carnaval

álvaro hernán prada Magistrado del CNE

Procuraduría pide condena contra el magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada por supuesta manipulación de testigos

La situación más compleja para la fuerza pública se vive en el departamento del Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados hace una semana.

FF.MM. responden con fuerte ofensiva tras violento ataque del ELN a base Militar en Arauca

Noticias Destacadas