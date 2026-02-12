Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dieron a conocer este 12 de febrero que hay varios municipios de Colombia en los que hay alertas, no solo por deslizamientos e inundaciones —tema que ha tomado relevancia desde hace un par de semanas—, sino por incendios forestales y fenómenos meteomarinos.

Alertas por incendios

Son 98 poblaciones las que están en alerta por incendios forestales en regiones como Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía. De estas, 35 están en alerta roja, lo que prende las alarmas de las autoridades.

“En total, 98 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía. De estos, 35 municipios están en alerta roja, destacándose los departamentos de Casanare con 13 municipios, Cundinamarca con siete municipios y Boyacá con cinco municipios”, precisa el informe.

Advertencias por deslizamientos

Los deslizamientos también están advertidos en varios puntos de Colombia con una alerta de 203 municipios en cinco secciones del país.

“En total, 203 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. De estos, 41 municipios están en alerta roja, destacándose los departamentos de Chocó con 13 municipios, Cauca con siete municipios, Antioquia y Caldas, cada uno con cuatro municipios”, explica la entidad.

Las regiones pasadas por agua

Desde el Ideam dieron a conocer que en el Pacífico hay pronosticadas lluvias intensas, pero también suelos que pueden ceder y generar graves emergencias en carreteras y laderas donde residen las comunidades.

En Magdalena-Cauca, Caribe y Pacífico, hay una alerta que tiene que ver con la hidrología, es decir, por crecientes o inundaciones.

“Alertas vigentes por inundaciones o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: tres (3) rojas, una (1) roja puntual, treinta y siete (37) naranjas y sesenta y uno (61) amarillas; Caribe: siete (7) rojas, veinte (20) naranjas y nueve (9) amarillas; Pacífico: diez (10) rojas, veintiuno (21) naranjas y una (1) amarilla; Amazonas: nueve (9) amarillas”, detallaron.

Isla de San Andrés, Colombia. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

De igual manera, indica que en el mar Caribe colombiano persisten alertas naranjas por oleaje y viento en casi toda la cuenca, excepto en el área del archipiélago de San Andrés y Providencia, donde rige la alerta amarilla.

“Mar Caribe: persisten las alertas naranjas por oleaje y viento en todo el mar Caribe colombiano, salvo con alerta amarilla para el área del archipiélago de San Andrés y Providencia”, explicaron.

En las últimas seis horas, hubo fuertes lluvias con actividades eléctricas en varias zonas del suroccidente y centro del país.

De cara a las próximas 24 horas, el Ideam anticipa un escenario mixto: lluvias significativas en la región Pacífica y el suroccidente de la Amazonía, mientras que en gran parte de la región Caribe y amplios sectores de la Orinoquía predominaría el tiempo seco.

Clima en principales ciudades de Colombia

• Barranquilla: durante la jornada se prevé escasa nubosidad con prevalencia de tiempo seco (T. máx.: 32 °C).

• Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante el día (T. máx.: 32 °C).

• Medellín: se prevé cielo mayormente nublado con prevalencia del tiempo seco hasta final de la tarde, con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras a inicios de la noche (T. máx.: 29 °C).

• Tunja: se espera predominio de tiempo seco con nubosidad variada durante la jornada con posibles lloviznas a inicios de la noche (T. máx.: 21 °C).

• Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco; sin embargo, no se descartan lloviznas ocasionales en la noche (T. máx.: 29 °C).

• Cali: cielo mayormente nublado, con lloviznas o lluvias ligeras a inicios de la mañana, luego condiciones de tiempo seco para la tarde y probable ocurrencia de lluvias ligeras en la noche (T. máx.: 30 °C).