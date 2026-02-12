Clima para el 12 de febrero en Barranquilla: información para tener en cuenta

La ciudad de Barranquilla, ubicada al norte de Colombia, se caracteriza por sus altas temperaturas debido a sus condiciones geográficas. En este contexto, es importante revisar diariamente las condiciones meteorológicas previstas para planificar la jornada de acuerdo con el clima.

Según los pronósticos del Ideam, el 12 de febrero la ciudad registrará una temperatura mínima de 25 °C y una máxima de hasta 30 °C. Los vientos se estiman moderados del nordeste, con una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora.

Este día no se esperan lluvias en el territorio barranquillero, y la humedad pronosticada sería del 81%.

Carnaval de Barranquilla se reorganiza: la Vía 40 cambia de horario para ordenar la fiesta más grande del Caribe

Carnaval de Barranquilla. Foto: Carnaval de Barranquilla.

Para el horario de la media mañana, la humedad podría alcanzar el 82 % y presentarse vientos del nordeste a 25 kilómetros por hora. En la tarde, los vientos se estiman alrededor de 24 kilómetros por hora y, en la noche, podrían aumentar hasta 31 kilómetros por hora.

Es importante recordar que, dadas las condiciones meteorológicas a nivel global, pueden presentarse cambios repentinos que modifiquen lo previsto con antelación.

Antes de salir de su hogar, aplíquese bloqueador solar. También es fundamental mantenerse hidratado: las altas temperaturas pueden incrementar la sudoración y generar deshidratación. Para ello, lleve agua o bebidas con sales que ayuden a mantener un adecuado nivel de hidratación.

Impresionante ataque criminal en contra de un comerciante en Soledad, Atlántico: un muerto y tres capturados

Recuerde que, cuando hay fuertes vientos, algunos elementos pueden ser arrastrados; asegúrese de que estén correctamente anclados o asegurados para evitar que los lleve el viento.

También puede aprovechar el ambiente costero de la ciudad para disfrutar de las actividades que allí se realizan.

Durante estos días de carnaval, la ciudad se convierte en un escenario lleno de expresiones artísticas que cautivan a miles de visitantes que la eligen como destino.