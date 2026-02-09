Impresionante ataque criminal en contra de un comerciante en Soledad, Atlántico: un muerto y tres capturados

Los hechos violentos no han cesado en las poblaciones del área metropolitana de Barranquilla. Un comerciante terminó muerto en medio de un impresionante ataque criminal ocurrido durante este lunes, 9 de febrero, en el municipio de Soledad, Atlántico, donde hombres armados le dispararon en varias oportunidades.

Lo que se ha conocido es que este atentado a bala ocurrió en un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos lácteos a mayor escala en este punto del Atlántico. Asimismo, los presuntos responsables llegaron a bordo de un vehículo tipo taxi, ingresaron al establecimiento y lo atacaron.

Elecciones bajo amenaza: bandas criminales deciden quién hace política en Atlántico y Santa Marta; “$2 millones o plomo”

Tres capturados por el crimen de un comerciante en Soledad. Foto: Cortesía.

La víctima respondía en vida al nombre de Óscar Antonio Montilla Iriarte, de 56 años de edad, quien murió en el interior del sitio por la gravedad de las heridas. Una vez sucedido el caso, fue la misma comunidad la que le avisó a los integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes hicieron un despliegue por las diferentes vías.

Los criminales fueron interceptados por los uniformados, capturados y judicializados ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio y porte ilegal de armas.

Los investigadores judiciales se encuentran recolectando los videos de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de poder tener elementos materiales probatorios en contra de estas personas.

Asimismo, se conoció que no descartan que este crimen tenga relación con un posible ataque por el no pago de extorsión por parte de las bandas que delinquen en esta zona del Atlántico.

Varios heridos tras grave motín en estación de Policía en Barranquilla: dos peligrosas bandas fueron las protagonistas

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

En el municipio de Soledad, Atlántico, hay presencia de varias organizaciones ilegales como Los Costeños al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, Los Pepes con Digno Palomino y el combo de alias Negrito del Rubí.

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla no se han pronunciado oficialmente por este caso que ha generado temor entre la ciudadanía que reclama seguridad.