Varios heridos tras grave motín en estación de Policía en Barranquilla: dos peligrosas bandas fueron las protagonistas

Se registró durante la madrugada de este lunes, 9 de febrero.

Gabriel Salazar López

9 de febrero de 2026, 9:07 a. m.
En este sitio se registró el motín.
En este sitio se registró el motín. Foto: Google Maps.

Un grave motín se registró durante la madrugada de este lunes 9 de febrero en la estación de Policía Norte, en Barranquilla, donde varios privados de la libertad resultaron lesionados. La alteración del orden público fue protagonizada por integrantes de las temidas bandas de Los Costeños, al mando de Jorge Eliécer Díaz Collazos, y Los Pepes, liderada por Digno Palomino.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los presuntos criminales intentaron huir del lugar donde estaban detenidos, por lo que prendieron fuego a colchonetas y otros elementos. Ante la situación, la policía tuvo que solicitar refuerzos para controlar los desórdenes.

Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos.
Digno Palomino y alias Castor. Foto: suministradas a semana api

Las personas que terminaron lesionadas fueron trasladadas hasta centros asistenciales cercanos, donde el personal médico los está revisando. Y es que esta situación ocurre en medio de la guerra a sangre y fuego que libran estas dos organizaciones delictivas en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

Básicamente, lo que se pelean son las zonas para las economías ilegales como la extorsión, el homicidio selectivo y la venta de sustancias psicoactivas que vienen siendo afectadas por medio de operativos que adelantan desde la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Lo que ha llamado la atención es que, en medio de esta guerra, se han registrado múltiples casos de homicidio, pero también hay temor en las comunidades por uno de los casos más recientes, que fue el de un hombre desmembrado en el municipio de Soledad, Atlántico.

En este sitio encontraron el cuerpo desmembrado.
En este sitio encontraron el cuerpo desmembrado. Foto: Cortesía.

Y es que fueron las personas que transitaban por la zona las que se percataron del cuerpo sin vida y desmembrado en el arroyo El Salado, por lo que avisaron de manera inmediata a la policía, que llegó a la zona y acordonó el lugar.

“No se sabe mucho. La gente empezó a decir que había un muerto y cuando uno vino a ver es que está el cuerpo sin vida y sin cabeza dentro del arroyo”, dijo una mujer que se acercó para ver lo que estaba sucediendo.

