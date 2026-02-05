Regiones

Homicidios a la orden del día en Atlántico: en Soledad y Malambo, cinco personas fueron asesinadas en cinco horas

La situación en el área metropolitana sigue siendo compleja pese a los operativos y controles de la Policía.

Gabriel Salazar López

5 de febrero de 2026, 1:29 p. m.
Sitio de doble crimen en Caracolí, Malambo.
Sitio de doble crimen en Caracolí, Malambo. Foto: Suministrada a SEMANA

Los municipios del área metropolitana de Barranquilla no atraviesan su mejor momento. En Soledad y Malambo se registraron cinco casos de homicidio en cinco horas, lo que tiene en un profundo temor a la ciudadanía, que está exigiendo mayor seguridad.

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla no se han pronunciado frente a esta oleada criminal que se registra en varios municipios, lo que sería producto de una disputa entre organizaciones ilegales como Los Costeños al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, Los Pepes con Digno Palomino y el combo liderado por alias Negrito del Rubí.

De este último, tanto la Policía como la Fiscalía General de la Nación tienen abundantes elementos materiales probatorios en su contra, pero no avanzan las investigaciones.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Pasaron veinte minutos cuando las balas volvieron a zumbar, pero esta vez en el barrio Villa Katanga, en el municipio de Soledad, donde pistoleros asesinaron a un hombre cuando entraba a un centro de reciclaje. Se trata de Omar Elías Gutiérrez Escobar, de 24 años, quien tenía anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes de noviembre de 2025.

El reloj marcaba las 4:20 de la tarde cuando en el barrio La Esperanza, en el municipio de Malambo, hubo un asesinato. El hombre asesinado fue identificado como Luis Fernando de la Rosa Mendoza, de 24 años, quien llevaba tres meses residiendo en el sector. Quedó sin vida en plena vía pública.

El último caso se registró nuevamente en el barrio Villa Katanga, en Soledad, donde hombres en una motocicleta abrieron fuego en contra de Carlos Mario Sánchez Camargo, de 53 años de edad, quien no tenía anotaciones judiciales, pero sí venía recibiendo amenazas por parte de la temida banda criminal de Los Costeños. Lo que tratan de establecer es si el caso obedece al no pago de una extorsión.

Terror en Soledad: hallan cuerpo desmembrado y envuelto en sábanas dentro de un arroyo
Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.
Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía. Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

Desde la Policía de Barranquilla anunciaron un despliegue de controles en el municipio de Soledad, Malambo y los demás municipios del área metropolitana; pero aun así, los casos no se han detenido y la comunidad tiene temor.

“Estas acciones, que se mantendrán de manera permanente en toda la jurisdicción, hacen parte de un trabajo articulado con las alcaldías distritales y municipales, con el propósito de fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana”, dijo la Policía.

