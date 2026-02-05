Homicidios a la orden del día en Atlántico: en Soledad y Malambo, cinco personas fueron asesinadas en cinco horas

Los municipios del área metropolitana de Barranquilla no atraviesan su mejor momento. En Soledad y Malambo se registraron cinco casos de homicidio en cinco horas, lo que tiene en un profundo temor a la ciudadanía, que está exigiendo mayor seguridad.

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla no se han pronunciado frente a esta oleada criminal que se registra en varios municipios, lo que sería producto de una disputa entre organizaciones ilegales como Los Costeños al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, Los Pepes con Digno Palomino y el combo liderado por alias Negrito del Rubí.

De este último, tanto la Policía como la Fiscalía General de la Nación tienen abundantes elementos materiales probatorios en su contra, pero no avanzan las investigaciones.

Lo cierto es que a las 11:40 de la mañana de este miércoles, 4 de febrero, dos hombres fueron asesinados a disparos en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción del municipio de Malambo. Los sicarios dispararon contra sus víctimas y huyeron, por lo que son buscados por las autoridades judiciales.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Pasaron veinte minutos cuando las balas volvieron a zumbar, pero esta vez en el barrio Villa Katanga, en el municipio de Soledad, donde pistoleros asesinaron a un hombre cuando entraba a un centro de reciclaje. Se trata de Omar Elías Gutiérrez Escobar, de 24 años, quien tenía anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes de noviembre de 2025.

El reloj marcaba las 4:20 de la tarde cuando en el barrio La Esperanza, en el municipio de Malambo, hubo un asesinato. El hombre asesinado fue identificado como Luis Fernando de la Rosa Mendoza, de 24 años, quien llevaba tres meses residiendo en el sector. Quedó sin vida en plena vía pública.

El último caso se registró nuevamente en el barrio Villa Katanga, en Soledad, donde hombres en una motocicleta abrieron fuego en contra de Carlos Mario Sánchez Camargo, de 53 años de edad, quien no tenía anotaciones judiciales, pero sí venía recibiendo amenazas por parte de la temida banda criminal de Los Costeños. Lo que tratan de establecer es si el caso obedece al no pago de una extorsión.

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía. Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

Desde la Policía de Barranquilla anunciaron un despliegue de controles en el municipio de Soledad, Malambo y los demás municipios del área metropolitana; pero aun así, los casos no se han detenido y la comunidad tiene temor.

“Estas acciones, que se mantendrán de manera permanente en toda la jurisdicción, hacen parte de un trabajo articulado con las alcaldías distritales y municipales, con el propósito de fortalecer la convivencia y la seguridad ciudadana”, dijo la Policía.