Terror en Soledad: hallan cuerpo desmembrado y envuelto en sábanas dentro de un arroyo

Los hechos de violencia no cesan en el área metropolitana de Barranquilla. Un macabro hallazgo ocurrió durante la mañana de este martes, 3 de febrero, en el municipio de Soledad, Atlántico, exactamente en el barrio Las Moras, donde hay fuerte injerencia de bandas criminales.

La información preliminar da cuenta de que, luego del amanecer, las personas que transitan por la zona se percataron del cuerpo sin vida y desmembrado en el arroyo El Salado, por lo que avisaron de manera inmediata a la Policía Metropolitana, que llegó a la zona y acordonó el lugar.

Sitio del hallazgo del cuerpo desmembrado.

Un equipo de criminalística se encuentra al frente de las investigaciones pertinentes para poder identificar plenamente el cuerpo de esta persona que fue decapitada. Avanzan las pesquisas, mientras que los moradores tienen miedo por lo sucedido.

“No se sabe mucho. La gente empezó a decir que había un muerto y cuando uno vino a ver es que está el cuerpo sin vida y sin cabeza dentro del arroyo”, dijo una mujer que se acercó para ver lo que estaba sucediendo.

Hasta el momento, no hay nada claro para las autoridades, quienes avanzan en las pesquisas y en establecer los móviles. En el municipio de Soledad hay injerencia de varias organizaciones criminales como Los Pepes, Los Costeños y el combo liderado por alias Negrito del Rubí.

Instalaciones de Medicina Legal en Barranquilla.

Y es que este no fue el único caso registrado este 3 de febrero en el área metropolitana de Barranquilla, pues una mujer fue hallada sin vida en el costado de la carretera que comunica el municipio de Soledad con el corregimiento de Caracolí, en Malambo, Atlántico.

De acuerdo con las autoridades, la mujer, que no ha podido ser identificada, tiene un disparo en su cabeza, por lo que avanzan con las pesquisas para determinar qué hay detrás de este nuevo hecho de sangre.

Se espera que la Policía Metropolitana entregue detalles de estos casos que generan terror entre la ciudadanía.