Atlántico

La peligrosa banda que está detrás del atentado a una cárcel en Barranquilla: esta es la historia

SEMANA conoció en exclusiva información en poder de la Policía Metropolitana y que están revisando.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

3 de febrero de 2026, 12:08 p. m.
En este lugar se registró el atentado con una granada.
En este lugar se registró el atentado con una granada. Foto: Suministrada a SEMANA.

La tarde del lunes, 2 de febrero, todo fue confusión en las inmediaciones de la cárcel Distrital El Bosque, en el sur de Barranquilla, tras una fuerte explosión que hizo que los guardas de seguridad se colocaran en máxima alerta, mientras que las personas que residen en el sector corrían de un lado al otro sin saber lo que había ocurrido.

Lo cierto es que una granada fue lanzada en la zona de parqueaderos del establecimiento carcelario por parte de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y quienes se dieron a la huida y son buscados por las autoridades judiciales.

En medio de este atentado, SEMANA logró dialogar con varias fuentes judiciales de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes precisaron que todo apunta a que los responsables son la temida banda de Los Costeños o como se hacen llamar ahora, Bloque Resistencia Caribe, al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor.

“Lo que nos dicen fuentes no formales es que hasta el establecimiento carcelario, hace unos días llegaron varios integrantes de la banda de Los Pepes que lidera Digno Palomino, pero ahí no los quieren los integrantes de Los Costeños, lo que ha generado esta disputa entre ellos a tal punto que mira en lo que va”, dijo una fuente.

Históricamente, la cárcel La Modelo, recibe a Los Pepes, mientras que en la de El Bosque, tanto en penitenciaria (a cargo del Inpec) como en la Distrital (Alcaldía de Barranquilla), trasladan a Los Costeños.

Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos.
Digno Palomino y alias Castor. Foto: suministradas a semana api

Asimismo, sostuvo que avanzan con las pesquisas con el fin de poder identificar a los responsables de este nuevo hecho de terror que sacude al sur de Barranquilla.

“Se están analizando las cámaras de seguridad de toda la zona, incluyendo las de la cárcel, para poder individualizar a los que iban en la motocicleta y desde ahí se comienza a establecer responsabilidades a otros integrantes de esa organización”, agregó.

Incluso, tras el atentado con explosivo, comenzó a circular por medio de las redes sociales un panfleto firmado por Los Costeños, lo que reforzaría la hipótesis que tienen las autoridades en Barranquilla, aunque no la han hecho pública de manera oficial.

Este es el panfleto de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe que circula en redes sociales. Foto: Suministrada a SEMANA.

Y es que este no ha sido el único atentado por este tema que disputan las organizaciones, pues el domingo, 1 de febrero, hombres a bordo de una motocicleta también dispararon en contra de las personas que se disponían a llegar al penal, entre ellos, varios menores de edad que iban a ver a sus papás que están privados de la libertad.

Dos vigilantes heridos tras ataque con explosivo a cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla: esto dice la Policía

Tras ese suceso, la Policía Metropolitana de Barranquilla intensificó los controles en la zona con el fin de poder evitar nuevos hechos que lamentar; sin embargo, ayer ocurrió un nuevo atentado, esta vez con explosivos.

Desde la institución policial hicieron un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita evitar este tipo de situaciones en cualquier punto de Barranquilla y el área metropolitana. Recordaron que la línea de emergencia 123 funciona las 24 horas del día y recibe información con absoluta reserva.

