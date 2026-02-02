Dos vigilantes heridos tras ataque con explosivo a cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla: esto dice la Policía

La tarde de este lunes, 2 de febrero, se desató el caos en el barrio El Bosque, sur de Barranquilla, cuando hombres a bordo de una motocicleta lanzaron lo que sería una granada en contra de la cárcel Distrital, lo que dejó a dos integrantes del equipo de vigilantes gravemente heridos.

Los dos trabajadores lesionados fueron trasladados hasta las instalaciones de centros asistenciales cercanos, donde están siendo estabilizados por el equipo especializado. Entretanto, desde la Policía Metropolitana desplegaron todo un operativo para dar con los responsables de este caso que causó pánico entre los moradores de la zona.

Lanzan artefacto explosivo contra la cárcel distrital El Bosque en Barranquilla; se habla de varios heridos

El brigadier general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana, entregó detalles del caso que está siendo investigado por las autoridades competentes.

“Al dirigirse las patrullas de policía a conocer el motivo de esta policía, se encuentra que hay dos guardas de seguridad lesionados en la zona del parqueadero de este centro de rehabilitación y se dan cuenta de que dos sujetos en motocicleta momentos antes habían lanzado un artefacto que detonó al interior del parqueadero o de la zona común de ingreso a este centro de rehabilitación”, dijo el oficial.

Un equipo de la Seccional de Investigación Judicial (Sijin), Seccional de Inteligencia y el Gaula trabaja con el fin de esclarecer este nuevo atentado que se da en la capital del Atlántico.

“En este momento se está realizando la revisión y verificación de las cámaras del sector de los circuitos cerrados de televisión para poder determinar la identificación de los sujetos que hicieron este lanzamiento, este artefacto al interior de este centro de rehabilitación”, agregó.

Alcaldía de Barranquilla dice que hubo reducción en varios delitos, incluyendo el homicidio

Asimismo, el oficial sostuvo: “Estamos verificando si hay amenazas previas al personal que hace parte de este centro de rehabilitación y, ya con la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Distrital y la Policía Nacional, estamos desplegando equipos para verificar las circunstancias de tiempo y lugar en los que ocurrieron estos lamentables hechos”.

Y es que el domingo, 1 de febrero, hombres a bordo de una motocicleta realizaron unos disparos en contra de este lugar justo cuando los hijos de los presos se disponían a visitarlos.

“Tenemos un reporte inicial de que están fuera de peligro; sin embargo, están bajo observación médica. Por otro lado, en las últimas horas también, en las últimas 24 horas de esta cárcel, habían hecho unos disparos en la parte externa, a lo cual se venían adelantando unos planes y unos registros y controles alrededor de la misma”, finalizó.

Las autoridades en Barranquilla se encuentran en máxima alerta tras este segundo atentado en contra de este establecimiento carcelario.