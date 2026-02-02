Alcaldía de Barranquilla dice que hubo reducción en varios delitos, incluyendo el homicidio

Por medio de un comunicado de prensa, la Alcaldía de Barranquilla sostuvo este lunes, 2 de febrero, que los homicidios van a la baja debido a los planes operativos que vienen realizando con apoyo de la Policía Metropolitana.

“Se destaca la disminución del 12 % de los homicidios en la ciudad, presentándose 6 casos menos que durante el primer mes de 2025″, sostuvieron.

Insisten en que la entrega de vehículos, motos, equipos de comunicación y de cómputo, así como los CAI La Victoria, La Alboraya y El Limón, ha permitido que la Policía Metropolitana de Barranquilla mejore sus capacidades e implemente planes operativos destinados a impactar estructuras delincuenciales y, por ende, la disrupción del delito.

Policía de Barranquilla intensifica operativos. Foto: Suministrada a SEMANA.

“Debido a esto, otros hechos punibles que causan gran afectación a la ciudadanía también descendieron, como la extorsión, la cual registró una disminución del 70 %. El hurto a comercio bajó un 86 %, mientras los delitos sexuales descendieron un 53 % y los hurtos de motocicletas, un 52 %”, explicaron.

Según la Alcaldía, hubo disminución del 24 % en hurto de automotores, del 23 % en hurto a personas y del 14 % en hurto a residencias.

“Hay que destacar la labor operativa de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la cual reportó 349 capturas en flagrancia y 26 mediante orden judicial por todos los delitos, durante los 31 días de enero. Asimismo, la incautación de 71 armas de fuego, la recuperación de 18 vehículos y 18 motos, y la realización de 50 allanamientos”, añadieron.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Al mismo tiempo, indicaron que “se seguirán fortaleciendo con más estaciones de Policía como las del Malecón de Rebolo, Riomar y El Bosque, que ya se encuentran en construcción”.

De igual manera, la Policía mantendrá los patrullajes especiales en más de 51 puntos priorizados, así como las Caravanas por la Vida en cada localidad. Entretanto, la Segunda Brigada del Ejército, a través del Batallón de Policía Militar #2 ‘Ciudad de Barranquilla’, mantendrá la vigilancia en infraestructura crítica y los patrullajes en distintos barrios, en articulación con la Policía.

Por su parte, la Fuerza Aérea mantendrá la vigilancia helicoportada y la inteligencia desde el aire, mientras que el Grupo de Guardacostas de la Armada Nacional seguirá realizando los recorridos con unidades de reacción rápida por el río Magdalena y el sector de Puerto Mocho.