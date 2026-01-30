NACIÓN

Ataque a bala contra alcalde de Pedraza, Magdalena: estaba en el norte de Barranquilla

El atentado ocurrió durante la tarde del jueves, 29 de enero.

30 de enero de 2026, 12:25 p. m.
Gustavo Osorio, alcalde de Pedraza (Magdalena).
Gustavo Osorio, alcalde de Pedraza (Magdalena). Foto: Clínica Iberoamericana y archivo particular.

Los hechos de violencia no cesan en Barranquilla. Gustavo Osorio, alcalde de Pedraza, Magdalena, fue atacado a disparos durante la tarde del jueves 29 de enero, mientras se encontraba en el norte de Barranquilla. El mandatario se hallaba en una estación de gasolina cuando cometieron el atentado, que es materia de investigación.

De acuerdo con la información que se ha conocido, todo ocurrió a las 7:50 de la noche, en la carrera 46 con calle 87, norte de la capital del Atlántico, cuando este se dirigía a una vivienda que tiene en la ciudad. Los criminales que cometieron el atentado iban en una motocicleta por una zona donde está prohibido el parrillero hombre.

Lo que se sabe hasta el momento es que Osorio fue trasladado hasta las instalaciones de la Clínica Iberoamericana hasta donde llegaron las autoridades para poder esclarecer este nuevo hecho violento. Al parecer, el blanco de este atentado no fue alcanzado por ninguna bala, pero sí habría sufrido descompensaciones por la impresión del atentado criminal.

Los pistoleros huyeron sentido al municipio de Puerto Colombia, Atlántico. Las autoridades avanzan en el análisis de cámaras de seguridad con el fin de poder establecer la plena identidad de las personas responsables de este atentado.

Emergencia económica: gobernador del Atlántico reacciona a decisión de la Corte de suspender temporalmente el decreto

De Santander a Barranquilla: él es John Valdez, el vendedor de tintos que fue “encontrado” por la marca Juan Valdez

A disparos asesinan a mujer en Barranquilla: investigan nexos con venta de tierras y ‘gota a gota’

¿Cuándo inicia el Carnaval de Barranquilla en 2026 y cuántos días dura? Esta es la fecha oficial

Decomisan arsenal de armas de Los Costeños en Barranquilla: así fue el operativo de la Policía

Máxima alerta: desabastecimiento en banco de sangre ‘ad portas’ del Carnaval de Barranquilla

Cae el terror de las extorsiones del Clan del Golfo en el Atlántico: así fue el operativo de la Policía

Grupos ilegales se quedan con el 80 % del oro que se explota en Colombia, advierte el precandidato Juan Carlos Pinzón

El fenómeno Shakira no tiene techo: su gira rompe récords y se convierte en el tour más exitoso de la música latina

El barrio de Barranquilla que es patrimonio cultural de la ciudad y un tesoro artístico a cielo abierto; un destino imperdible

Barranquilla vive una crisis de seguridad. Foto: Guillermo Torres / Semana

Lo que ha llamado la atención es que todo esto ocurre en medio de una alerta que tienen las autoridades por violencia política en el departamento del Atlántico.

Incluso, Jose Antonio Luque, secretario del Interior, dio a conocer que avanzan con todo un trabajo conjunto con las demás autoridades porque hasta las comunidades han sido amenazadas.

“Lo que hicimos fue inmediatamente solicitar un comité de seguimiento electoral extraordinario para poner al tanto a las autoridades. Como lo vimos la fiscalía tomó ya hoy la bandera y está liderando las investigaciones para dar con los responsables de todos estos atropellos que se están dando en contra de ciertos candidatos que teniendo sus permisos para tener su publicidad, están amenazando a las personas para que la borren o peor aún es sobrepintada con insultos y otro tipo de de pinturas. También hay motocarros que también están siendo amenazados cuando cargan publicidad política”, explicó.

