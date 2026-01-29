A disparos asesinan a mujer en Barranquilla: investigan nexos con venta de tierras y ‘gota a gota’

A toda marcha avanzan las investigaciones de las autoridades judiciales en Barranquilla para esclarecer el crimen de Linda Eximirey Ordóñez Burbano, de 36 años, en el barrio Altos del Río.

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer se encontraba lavando su motocicleta cuando hombres armados llegaron y le dispararon en varias oportunidades. Gravemente herida, fue trasladada hasta las instalaciones del Paso El Pueblito, donde los médicos confirmaron su deceso debido a la gravedad de las lesiones.

Asimismo, SEMANA informó que la mujer registraba en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) tres anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales y ataque contra servidor público.

La historia secreta detrás de los asesinatos de cobradiarios en Atlántico: un poderoso capo estaría financiando estas rutas de cobro

Esta revista conoció que las autoridades tratan de establecer el vínculo de la víctima con el poderoso capo conocido con el alias de El Negrito del Rubí, quien se dedica al robo de tierras y a los préstamos ‘gota a gota’ en Atlántico.

Se informó que la mujer, al parecer, se dedicaba a comprar y vender terrenos en el suroccidente de Barranquilla, lo que constituye una de las principales líneas de investigación de las autoridades judiciales.

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en las pesquisas de un hecho que ha generado asombro entre la ciudadanía.

Alias Negrito Rubí y las reglas de terror en el suroccidente de Barranquilla por el robo de tierras y otras actividades ilegales

De alias Negrito del Rubí, SEMANA ha podido establecer que delinque en varios puntos de Barranquilla y en el municipio de Soledad, involucrado en el robo de tierras y en amenazas a los dueños de rutas de préstamos ‘gota a gota’, con el fin de controlar las zonas mediante estos negocios.

“Es un negocio redondo porque tienen robo de tierras, microtráfico y la comisión de varios casos de homicidio en Atlántico, que es donde tienen sus puntos de injerencia para delinquir”, dijo una fuente consultada por este medio de comunicación.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Al mes, podrían estar moviendo alrededor de 5.000 millones de pesos provenientes de los préstamos “gota a gota”, obtenidos mediante diversas rentas criminales. Alias “Negrito del Rubí” estaría financiando varias rutas de cobradiario, y quienes se opongan a sus préstamos son asesinados en ataques que han generado pánico entre la ciudadanía.