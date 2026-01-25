La historia secreta detrás de los asesinatos de cobradiarios en Atlántico: un poderoso capo estaría financiando estas rutas de cobro

En el Atlántico, los cobradiarios siguen siendo asesinados en medio de una guerra a sangre y fuego que libran entre organizaciones criminales. Desde la Policía Metropolitana han intensificado las investigaciones judiciales y los operativos que han dejado varios resultados.

SEMANA consultó con fuentes judiciales tanto de la Fiscalía General de la Nación como de la Policía Nacional, quienes precisaron que todo apunta a un poderoso capo que, aunque tiene varias indagaciones, no ha sido capturado, al parecer, por sus influencias con el poder en Barranquilla.

“Es un negocio redondo porque tienen robo de tierras, microtráfico y la comisión de varios casos de homicidio en Atlántico, que es donde tienen sus puntos de injerencia para delinquir”, dijo una fuente consultada por este medio de comunicación.

Al mes pueden estar moviendo alrededor de 5.000 millones de pesos de los gota a gota que son obtenidos por medio de las diferentes rentas criminales.

Alias Negrito del Rubí estaría financiando varias rutas de cobradiario, y quienes se opongan a sus préstamos son asesinados en los ataques criminales que han generado pánico entre la ciudadanía. Esta revista logró hablar con alguien que pertenece a esta organización y quien explicó bajo el anonimato cómo funciona la financiación de estas rutas y lo que esconden los homicidios.

“Lo que pasa es que el grupo de esta persona lo que hace es poder identificar las rutas de cobro que tienen las diferentes personas dedicadas a este negocio. Una vez identifica cuánto dinero tiene regado, entonces llega y les ofrece un préstamo con sus réditos y les ofrece una seguridad”, explicó.

Asimismo, sostuvo que en muchas oportunidades ya las rutas de los cobradiarios están trabajando con otras organizaciones ilegales y es cuando vienen los asesinatos porque, al parecer, no aceptan la inyección de dinero.

“Si uno de los patrones no accede porque ya está trabajando con otra organización, es cuando vienen y asesinan a los cobradores como forma de presión. Otra razón por la que se están dando los sicariatos es porque se caen en las cuotas mensuales que deben pagar, incluyendo los intereses, que en muchos casos son del 5 % sobre el valor prestado, que van desde los 200 millones de pesos que ingresan al capital de la persona que es dueña de la ruta”, detalló.

Sobre alias Negrito del Rubí, la Policía Metropolitana tiene varias informaciones que se encuentran investigando con total reserva porque termina filtrándose a esta organización criminal y las operaciones nunca se llevan a cabo.

En medio de estas informaciones, las autoridades se encuentran verificando si hay funcionarios que participan en los consejos de seguridad y estarían filtrando información para poder desviar, presuntamente, las investigaciones.

Un operativo

Aunque no hay certeza de si este operativo tiene relación con alias Negrito del Rubí, la Policía Metropolitana de Barranquilla propinó un duro golpe hace unas semanas, logrando el decomiso de abundante material que deja en evidencia cómo es la forma en la que cobran estas usuras.

SEMANA obtuvo en exclusiva los cuadernos que incautaron durante los operativos, documentos que muestran la forma hostil de funcionamiento de esta red, pero también el día a día, una economía mediante la usura y la ilegalidad.

De acuerdo a la información que tiene esta revista, los cuadernos contienen registros de control del dinero. En las hojas de papel muestran el manejo del capital disponible por cada cobrador, incluso la gasolina que se gasta en los recorridos, los recaudos del día a día, los préstamos que están andando y hasta las tarjetas canceladas.

Los investigadores judiciales de la Policía han podido reconstruir el modus operandi de estas redes dedicadas a la usura y la violencia ejercida a quienes se oponen a los pagos.

“En los libros se relacionan nombres de personas, montos entregados, modalidades de cobro expresadas en número de cuotas y valor diario, así como registros de dinero recaudado, lo que permite establecer un control sistemático de la actividad financiera ilegal”, cuenta una fuente consultada por este medio de comunicación. La usura es tan grande que sobre el monto del dinero prestado cobran entre el 20 % y hasta el 30 % de interés, lo que se configura en una práctica irregular para los cobros diarios.