Así cayeron ‘Los Duvalier’ en el Valle: se dedicaban al “gota a gota” y eran buscados en 196 países

La Policía Nacional confirmó la captura en Tuluá, Valle del Cauca, de Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, quienes tenían notificación roja de Interpol y son requeridos por las autoridades de Guatemala por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.

La operación se llevó a cabo en coordinación con las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol de Colombia y Guatemala.

Ambos son señalados como cabecillas de la estructura criminal conocida como ‘Los Duvalier’, dedicada al esquema ilegal llamado ‘gota a gota’ —préstamos rápidos con tasas elevadas que derivan en extorsión— y a operaciones de blanqueo de capitales en varios países de la región. Los dos eran buscados en 196 países.

Su modus operandi eran las falsas ofertas de empleo

Su patrón criminal era reclutar a ciudadanos colombianos con falsas ofertas de empleo; al llegar a Guatemala, las víctimas eran despojadas de sus documentos y obligadas a realizar cobros extorsivos y a participar en actividades de lavado de activos.

Al llegar a Guatemala, las víctimas eran despojadas de sus documentos y obligadas a realizar cobros extorsivos | Foto: Policía Nacional

Además, las autoridades señalan que la organización habría usado entidades bancarias en Guatemala para transferir y ocultar recursos de origen ilícito.

El esquema del ‘gota a gota’ delinque ofreciendo créditos informales con plazos cortos y tasas usurarias. Cuando los deudores no pueden pagar, los cobradores recurren a la violencia, la extorsión o la coacción para recuperar los recursos; a la par, esas redes suelen emplear mecanismos financieros para incorporar y ocultar el dinero en sistemas formales, lo que motiva las acusaciones de lavado de activos.

En un trino de la red social X, el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, también informó sobre la retención por notificación roja y subrayó la coordinación con Interpol en Colombia y Guatemala para capturar a los presuntos cabecillas de la estructura.

¡𝗖𝗔𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗕𝗘𝗖𝗜𝗟𝗟𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 ‘𝗚𝗢𝗧𝗔 𝗔 𝗚𝗢𝗧𝗔’ 𝗗𝗘 𝗚𝗨𝗔𝗧𝗘𝗠𝗔𝗟𝗔! En Tuluá (Valle), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con las Oficinas Centrales Nacionales de @INTERPOL_HQ de Colombia y… pic.twitter.com/i0HKW8c7XK — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) October 7, 2025

La captura de los cabecillas de ‘Los Duvalier’ se suma a una serie de operativos recientes de la Policía Nacional e Interpol en el Valle del Cauca contra el crimen organizado transnacional. Por ejemplo, el pasado 19 de julio, las autoridades informaron la detención de cinco hombres catalogados como peligrosos y requeridos por circular roja de Interpol, en distintos municipios del departamento.