Capturaron en Medellín al peligroso capo alias Fede, sucesor de Fito y cabecilla de Los Choneros en Ecuador

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Armada Nacional y la Policía Nacional de Ecuador, fue capturado en Medellín Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, considerado el sucesor criminal de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, máximo cabecilla de la organización de narcotráfico y crimen organizado Los Choneros, principal generadora de violencia en Ecuador.

Alias Fede tenía circular roja de Interpol en su contra y hacía parte del cartel de los más buscados en Ecuador, que ofrecía un millón de dólares de recompensa por información que permitiera su captura.

De acuerdo con las autoridades, Gómez Quinde acumulaba más de 10 años en actividades ilícitas al servicio de organizaciones narcotraficantes. Fue cabecilla de la organización criminal Los Águilas en Ecuador y, posteriormente, se consolidó como la mano derecha y sucesor de alias Fito, encargado de dirigir el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos con rutas que transitaban por Centroamérica en lanchas rápidas.

José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es considerado uno de los narcotraficantes más temidos de los últimos tiempos de Suramérica. Fue capturado en Ecuador y extraditado a Estados Unidos. | Foto: AFP

Las investigaciones establecieron que alias Fede se encontraba en Medellín con el propósito de tejer alianzas criminales con cabecillas locales e internacionales para abrir nuevas rutas de narcotráfico y fortalecer acuerdos ilícitos.

Su historial también incluye un largo historial de actos de corrupción. En junio de 2025, habría pagado un millón de dólares para fugarse de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, prisión de máxima seguridad en Ecuador, donde permanecía recluido.

La captura de alias Fede representa, según las autoridades, una afectación estructural a Los Choneros, organización señalada como uno de los principales carteles del narcotráfico en Ecuador, con influencia en Colombia y otros países.

Las autoridades colombianas y ecuatorianas confirmaron que la captura de alias Fede se enmarca en acciones de cooperación binacional contra las estructuras de crimen transnacional con presencia en la región Andina y el Caribe.

Esta captura ocurre dos días después del asesinato de un señalado jefe de Los Choneros en Antioquia. Todo sucedió hacia las 6:30 de la mañana en un inmueble del sector de Alto del Perro, de la vereda Cabeceras, según informó el medio El Colombiano.

Según las primeras versiones que están siendo corroboradas por las autoridades, los uniformados fueron recibidos a tiros y en medio de un intercambio de disparos dieron de baja al señalado delincuente.

“En la respuesta de los policías fue abatido alias el Ecuatoriano, quien sería uno de los principales enlaces de este grupo criminal en Antioquia”, indicó ese medio.

En el lugar se estarían traficando armas que iban a parar a las bandas delincuenciales con asiento en el oriente antioqueño, por ello, la presencia de las autoridades durante esta madrugada.