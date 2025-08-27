César Manrique Soacha, es un escudero fiel del presidente Gustavo Petro, lo acompañó en la alcaldía de Bogotá y ahora en la presidencia de la república; en la primera, resultó condenado por corrupción y en la segunda, prófugo de la justicia. No le fue bien, hizo caso y se convirtió en el primer funcionario del gobierno Petro con una orden de captura internacional.

Este alfil del presidente Gustavo Petro se desempeñó como director de la Función Pública, es decir, como ejemplo de ética para el resto de funcionarios públicos del país. Pero no fue el único funcionario, cercano al presidente Petro, que terminó enredado con la justicia. Carlos Ramón González, el mismo que impulsó la consulta anticorrupción, se convirtió en prófugo de la justicia.

Circular roja de Interpol para Carlos Ramón Gonzáles | Foto: guillermo torres-semana

La Fiscalía advirtió que en contra de Manrique Soacha se emitió, luego de la solicitud de la oficina de asuntos internacionales, la circular roja de Interpol, con el objetivo de lograr la ubicación y captura del funcionario. Sin embargo, llama la atención que aun cuando los trámites para obtener el mismo documento en contra de Carlos Ramón González, se hicieron antes, no se ha tenido respuesta en su caso.

“En atención a la petición formal elevada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia, la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha”, señaló la Fiscalía.

Hasta el momento no se conoce que la oficina de Interpol hubiese firmado, emitido y publicado la circular roja, con la orden de captura internacional en contra de Carlos Ramón González, a pesar de las constantes solicitudes de la Fiscalía en el propósito de lograr su ubicación en Nicaragua, el lugar que escogió para huir de la justicia de Colombia.

Fuentes del ente acusador advirtieron que los trámites para conseguir de Interpol, la circular roja contra Carlos Ramón González, se cumplieron en la misma dinámica que ocurrió con César Manrique Soacha, sin embargo, en el primer caso aparecieron algunos aspectos de orden político que hicieron complejo obtenerla en los tiempo establecidos.

Circular roja de Interpol en contra de César Manrique Soacha | Foto: Suministrada