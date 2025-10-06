Este es el pasado del albanés, con pasaporte ecuatoriano, asesinado por un sicario en El Poblado, en Medellín

El asesinato de un ciudadano albanés en Medellín estremeció no solo a la capital antioqueña.

Se trata de Arthur Tushi, un hombre de 44 años, quien recibió 11 balazos cuando caminaba en inmediaciones de un reconocido centro comercial. En el hecho, una mujer de 77 años que pasaba cerca también fue alcanzada por dos balazos, los cuales no comprometieron su vida.

La foto de su cuerpo tendido en el suelo fue compartida en las plataformas digitales y las preguntas sobre su pasado empezaron a crecer.

Tushi nació en la ciudad de Lezha, una pequeña población de 125 mil habitantes ubicada en el norte de Albania, pero no vivía allí.

Arthur Tushi, albanés conocido con los alias de “Qoti” o “Kristjan Tushi”, fue asesinado en Medellín. | Foto: Klan, medio albanés.

De hecho, en noviembre de 2017, fue secuestrado en esa ciudad y tras ser liberado, la información divulgada por el medio Klan lo calificaba de emigrante.

“Según las declaraciones de Tushi, varias personas, aún no identificadas, le pusieron una bolsa en la cabeza y luego lo llevaron a un apartamento desconocido, donde se llevaron 200 mil leks y su vehículo”, dijo ese mismo medio.

El hombre vivía en Italia, pero él mismo aclaró que aunque ni en su país ni en Italia registraba antecedentes, el plagio podría haberse dado con actividades ilegales en otro país.

“La policía sospecha que el incidente podría estar relacionado con la participación del joven en actividades ilegales en el extranjero o dentro del país, lo que condujo al incidente. La policía ha iniciado investigaciones por robo con violencia en colaboración, así como privación ilegal de libertad”, señalaron.

Tras su asesinato, las autoridades detuvieron a una persona que se movilizaba en una moto y quien poseía un arma, su captura será clave en la investigación del caso.

Por ahora, se sabe que el sicario, que antes de dispararle le preguntó cómo era su nombre, habría recibido el pago por el crimen en dólares, según el diario El Tiempo.

Las autoridades también tratan de establecer alguna relación del albanés, que tenía como apodo “Qoti” o “Kristjan Tushi” con mafias ecuatorianas, pues tenía pasaporte de ese país.

“A través de la Interpol, hemos solicitado a diferentes países que contribuyan a su plena identificación y determinar así si esta persona presenta registro o antecedentes judiciales”, dijo el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Hace tan solo una semana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció la presencia de mafias albanesas en la ciudad, particularmente en el control de explotación sexual, tráfico de armas y drogas en la otrora exclusiva zona del Parque Lleras.