Manifestaciones de agentes de tránsito en Medellín: estas son las razones de las protestas

Este miércoles, los antioqueños tuvieron una jornada protagonizada por los agentes de tránsito de Medellín, quienes protestaron en rechazo a los nuevos horarios laborales establecidos por la administración distrital.

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Versiones conocidas a partir de reportes ciudadanos y sindicales reportaron que los agentes manifestaron su inconformidad frente a cambios en los turnos que implicarían jornadas más extensas y modificaciones en los esquemas habituales de descanso.

Los agentes de tránsito de Medellín le protestan a FICO por su mal gobierno. pic.twitter.com/JcGcGbSodW — Milton Quiñones Corrales (@MiltonQuinonesC) March 25, 2026

Según los voceros de los trabajadores, la protesta se concentró en distintos puntos de la ciudad y buscó llamar la atención de la Alcaldía de Medellín para revisar las condiciones en las que se implementaron los nuevos horarios.

Los agentes señalaron que la decisión habría sido adoptada sin concertación suficiente, lo que generó molestias entre el personal operativo encargado de regular el tránsito en la ciudad.

En contraste, desde la administración distrital se ha indicado en otros escenarios que los ajustes en los turnos responden a la necesidad de fortalecer la cobertura y mejorar la gestión de la movilidad, especialmente en horarios de alta congestión.

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Las autoridades han venido realizando cambios operativos para responder a nuevas dinámicas de tráfico en Medellín, lo que incluye redistribución de personal y ajustes en jornadas laborales.

“Nos quieren poner a trabajar una semana nueve horas en un día, en la jornada de la mañana durante toda la semana, y a la siguiente semana cambiar a siete horas", reveló Carlos Giraldo, representante de la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte (Andett) al medio radial Alerta Paisa.

Los manifestantes advierten que estas modificaciones podrían impactar el bienestar de los agentes y su desempeño, al incrementar la carga laboral sin condiciones claras.

La jornada de protestas fue pacífica

Durante la jornada, se registraron concentraciones pacíficas y llamados al diálogo con la administración. Según los trabajadores, el objetivo es abrir una mesa de negociación que permita revisar los horarios y llegar a acuerdos que beneficien tanto a los funcionarios como a la operación del sistema de tránsito.

Los agentes denuncian que los nuevos horarios les afectan los tiempos de descanso. Foto: Alcaldía de Medellín

Los agentes reiteraron que no se oponen a mejorar el servicio, pero insistieron en que cualquier cambio debe ser concertado y garantizar condiciones laborales adecuadas.

La situación deja en evidencia tensiones entre las decisiones administrativas y las condiciones laborales de los agentes, mientras se espera que en los próximos días se den espacios de diálogo para resolver el conflicto.