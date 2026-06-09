Murió un hincha afuera del estadio Atanasio Girardot tras final Nacional vs. Junior

Mientras Junior de Barranquilla celebraba la obtención de su estrella número 12 tras imponerse en el marcador global sobre Atlético Nacional, las autoridades de la capital antioqueña tuvieron que atender varios incidentes de seguridad ocurridos dentro y fuera del estadio Atanasio Girardot.

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Lo que debía ser una jornada dedicada exclusivamente al fútbol terminó enlutando a una familia y dejando con heridas a más de 12 personas. Tras el encuentro, se reportaron alteraciones del orden público, enfrentamientos entre algunos asistentes y agresiones que obligaron la intervención de la Policía Metropolitana y de los equipos de emergencia.

En este escenario, un hincha que resultó herido en medio de los disturbios ocurridos en las afueras del estadio falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La información fue confirmada por las autoridades que adelantan las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias de lo ocurrido.

Su nombre era Johan Alexander Leal, de apenas 22 años, quien fue herido con arma blanca. Y por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

Adicionalmente, se confirmó que tras el evento deportivo hubo 16 comparendos impuestos y se dio la captura de tres personas señaladas por los delitos de hurto y daño en bien ajeno.

Durante el partido también se registraron enfrentamientos en algunos sectores del recinto deportivo y ocurrió la agresión sufrida por el comentarista Juan José Peláez, quien resultó lesionado cuando una persona rompió el vidrio de la cabina de transmisión donde se encontraba el profe. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, informó posteriormente sobre la captura del presunto responsable.

Esto no fue lo único; en tramos de los 90 minutos del partido que definía al campeón de Colombia, se presentaron riñas en la parte occidental alta y los sectores norte y oriental, entre hinchas de Nacional y unos pocos del Junior que lograron entrar al estadio. Adicionalmente, un hombre entró a la cancha cuando se preparaba la tarima para entregar la copa. Para seguridad de los deportistas, el sujeto fue capturado de inmediato por los responsables sobre el terreno de juego.

El ambiente de la final ya venía caliente, porque tras el partido de ida, unos desadaptados atacaron el bus donde se movilizaba el equipo subcampeón, rompiendo uno de los vidrios del móvil.

Bus de Atlético Nacional fue atacado tras la final ida en Barranquilla vs. Junior Foto: @NacionalsPasion y Atlético Nacional

Las tensiones continuaron al final del partido. En los alrededores del estadio Atanasio Girardot, los hinchas lanzaron pólvora, por lo que entraron a intervenir uniformados antimotines.

A pesar de que el compromiso deportivo concluyó con la consagración del equipo barranquillero, los hechos registrados fuera del terreno de juego terminaron opacando parte de la celebración. Simpatizantes del fútbol colombiano y analistas deportivos han insistido en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención para evitar que los escenarios deportivos vuelvan a convertirse en espacios de violencia.