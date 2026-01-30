NACIÓN

Emergencia económica: gobernador del Atlántico reacciona a decisión de la Corte de suspender temporalmente el decreto

Lo hizo por medio de su cuenta en la red social X.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

30 de enero de 2026, 11:38 a. m.
Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico.
Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reaccionó este viernes, 30 de enero, a la suspensión temporal de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica. El mandatario departamental dejó un mensaje por medio de su cuenta en la red social X.

“Como exconstituyente del 91, gobernador del Atlántico y defensor de la autonomía regional, celebro la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica. Es una señal clara de respeto por los límites constitucionales y el orden institucional. El equilibrio de poderes y el respeto por el territorio no son trámites; son garantías reales para los ciudadanos y para la democracia”, dijo el mandatario.

El camino a seguir que indica la presidenta del Consejo Gremial, tras suspensión provisional del decreto de emergencia económica

Al mismo tiempo, Verano señaló que es necesario que las instituciones de nuestro país puedan mantener su independencia.

“Las instituciones sólidas generan confianza y estabilidad. Defender la autonomía territorial y el Estado de derecho es asegurar que las soluciones que necesita el país nazcan con legitimidad y perduren en el tiempo”, finalizó.

Barranquilla

Ataque a bala contra alcalde de Pedraza, Magdalena: estaba en el norte de Barranquilla

Barranquilla

De Santander a Barranquilla: él es John Valdez, el vendedor de tintos que fue “encontrado” por la marca Juan Valdez

Barranquilla

A disparos asesinan a mujer en Barranquilla: investigan nexos con venta de tierras y ‘gota a gota’

Barranquilla

¿Cuándo inicia el Carnaval de Barranquilla en 2026 y cuántos días dura? Esta es la fecha oficial

Barranquilla

Decomisan arsenal de armas de Los Costeños en Barranquilla: así fue el operativo de la Policía

Barranquilla

Máxima alerta: desabastecimiento en banco de sangre ‘ad portas’ del Carnaval de Barranquilla

Barranquilla

Cae el terror de las extorsiones del Clan del Golfo en el Atlántico: así fue el operativo de la Policía

Nación

Grupos ilegales se quedan con el 80 % del oro que se explota en Colombia, advierte el precandidato Juan Carlos Pinzón

Gente

El fenómeno Shakira no tiene techo: su gira rompe récords y se convierte en el tour más exitoso de la música latina

Turismo

El barrio de Barranquilla que es patrimonio cultural de la ciudad y un tesoro artístico a cielo abierto; un destino imperdible

Con una votación de 6 a 2, el alto tribunal se decantó por la suspensión provisional de la medida. Múltiples voces habían pedido a la Corte que tomara una decisión urgente, pues los perjuicios económicos podrían ser irremediables.

Emergencia económica: ¿por qué la suspensión del decreto del Gobierno Petro es clave para el debate electoral?

El estudio del decreto de la emergencia económica le correspondió al magistrado Carlos Camargo. El pasado viernes, el jurista les había enviado a sus compañeros de sala la ponencia en la cual argumentaba que la suspensión provisional era necesaria.

En un documento de 86 páginas, el magistrado aseguró que esa postura estaba consagrada en los diferentes conceptos y solicitudes que habían llegado a la Corte Constitucional.

En su ponencia, Camargo expuso que la medida debía tomarse de inmediato, pues retroceder a la situación jurídica del estado anterior a los efectos producidos por la norma resultaba “materialmente imposible por la consolidación de efectos inconstitucionales”.

Más de Barranquilla

Gustavo Osorio, alcalde de Pedraza (Magdalena) y Clínica Iberoamericana.

Ataque a bala contra alcalde de Pedraza, Magdalena: estaba en el norte de Barranquilla

Salinas del Rey es la primera playa con vocación deportiva de América en alcanzar este codiciado galardón de la Foundation for Environmental Education (FEE).

Emergencia económica: gobernador del Atlántico reacciona a decisión de la Corte de suspender temporalmente el decreto

Ángel madruga a diario para vender café y recorre distintos sectores de la ciudad en bicicleta.

De Santander a Barranquilla: él es John Valdez, el vendedor de tintos que fue “encontrado” por la marca Juan Valdez

Linda Eximirey Ordóñez Burbano, de 36 años, asesinada en Barranquilla.

A disparos asesinan a mujer en Barranquilla: investigan nexos con venta de tierras y ‘gota a gota’

“Quien lo vive, es quien lo goza”. Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva.

¿Cuándo inicia el Carnaval de Barranquilla en 2026 y cuántos días dura? Esta es la fecha oficial

Capturados y armas decomisadas.

Decomisan arsenal de armas de Los Costeños en Barranquilla: así fue el operativo de la Policía

Banco de Sangre de la Cruz Roja en Cali.

Máxima alerta: desabastecimiento en banco de sangre ‘ad portas’ del Carnaval de Barranquilla

Alias Didier, presunto extorsionista del Clan del Golfo en Atlántico.

Cae el terror de las extorsiones del Clan del Golfo en el Atlántico: así fue el operativo de la Policía

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.

Van dos expolicías asesinados en diferentes ataques criminales en Atlántico: esto se sabe de los casos

Incendio en el norte de Barranquilla.

Pánico en el norte de Barranquilla: apartamento terminó envuelto en llamas; esto se sabe

Noticias Destacadas