Emergencia económica: gobernador del Atlántico reacciona a decisión de la Corte de suspender temporalmente el decreto

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reaccionó este viernes, 30 de enero, a la suspensión temporal de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica. El mandatario departamental dejó un mensaje por medio de su cuenta en la red social X.

“Como exconstituyente del 91, gobernador del Atlántico y defensor de la autonomía regional, celebro la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica. Es una señal clara de respeto por los límites constitucionales y el orden institucional. El equilibrio de poderes y el respeto por el territorio no son trámites; son garantías reales para los ciudadanos y para la democracia”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, Verano señaló que es necesario que las instituciones de nuestro país puedan mantener su independencia.

“Las instituciones sólidas generan confianza y estabilidad. Defender la autonomía territorial y el Estado de derecho es asegurar que las soluciones que necesita el país nazcan con legitimidad y perduren en el tiempo”, finalizó.

Con una votación de 6 a 2, el alto tribunal se decantó por la suspensión provisional de la medida. Múltiples voces habían pedido a la Corte que tomara una decisión urgente, pues los perjuicios económicos podrían ser irremediables.

El estudio del decreto de la emergencia económica le correspondió al magistrado Carlos Camargo. El pasado viernes, el jurista les había enviado a sus compañeros de sala la ponencia en la cual argumentaba que la suspensión provisional era necesaria.

En un documento de 86 páginas, el magistrado aseguró que esa postura estaba consagrada en los diferentes conceptos y solicitudes que habían llegado a la Corte Constitucional.

En su ponencia, Camargo expuso que la medida debía tomarse de inmediato, pues retroceder a la situación jurídica del estado anterior a los efectos producidos por la norma resultaba “materialmente imposible por la consolidación de efectos inconstitucionales”.