El camino a seguir que indica la presidenta del Consejo Gremial, tras suspensión provisional del decreto de emergencia económica

La necesidad de que la Corte Constitucional emitiera su pronunciamiento pronto, sobre el decreto de emergencia económica emitido por el gobierno, con vigencia a partir del 1º de enero, se volvió apremiante.

Ahora, la decisión del Alto Tribunal, de suspender de manera provisional los efectos del contenido del decreto, está poniendo a hablar a líderes de opinión, políticos, directivos gremiales y a la ciudadanía en general.

La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, que representa al gremio de gremios económicos fue una de las primeras en expresarse sobre la decisión. Tras manifestar que “la suspensión del decreto de emergencia era necesaria”, y que la decisión “es coherente con la Constitución”, dio algunas sugerencias, que, a su juicio, deben ser el camino a seguir, cuando hay dificultades económicas en un Estado, como las que utilizó el Ministerio de Hacienda para establecer la medida de excepción.

Gutiérrez destacó que la decisión tomada por la Corte Constitucional, “cumple la función clave de evitar la consolidación de perjuicios irremediables derivados de medidas excepcionales que producirían efectos inmediatos e irreversibles”, manifestó la directiva gremial.

De esta circunstancia, la directiva gremial manifestó que “no existe una crisis imprevisible”, posición que se alinea con la misma de la mayoría de magistrados del Alto Tribunal.

El llamado de Gutiérrez es a que “se usen los mecanismos ordinarios para enfrentar retos presupuestales ordinarios".

La directiva del Consejo Gremial agregó que “no pueden usarse poderes excepcionales para imponer reformas estructurales ni sustituir el debate democrático”.