Atlántico

Masacre en Soledad: tres personas fueron asesinadas y una más quedó herida. Policía investiga

Las víctimas estaban afuera de su casa cuando se vieron atacadas por hombres que se movilizaban en un motocarro.

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Redacción Semana
22 de marzo de 2026, 11:30 a. m.
Un hecho de sicariato que se convirtió en una masacre, dejó como víctima a tres personas que estaban afuera de su casa.
Un hecho de sicariato que se convirtió en una masacre, dejó como víctima a tres personas que estaban afuera de su casa. Foto: Suministrada

Un hecho de sicariato que se convirtió en una masacre en el municipio de Soledad, departamento de Atlántico, dejó como víctimas a tres personas que estaban afuera de su casa sorteando el calor de los últimos días, cuando hombres que se movilizaban en un motocarro dispararon de manera indiscriminada.

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La Policía confirmó la masacre: tres personas fueron asesinadas, el primero identificado como Jesús Alberto Escorcia, de 24 años de edad; luego Emilio Nicolás Miranda, de 67, y Luis Alberto Romero, de 68 años. Los tres murieron en el sitio producto de la ráfaga de disparos.

“Requerimos de las autoridades de competencia una rápida investigación y dar con los responsables de los hechos que cobraron la vida de tres soledeños este sábado, para su respectiva judicialización. La muerte violenta no puede normalizarse como escenario en una ciudad que merece seguridad y paz”, advirtió la alcaldía del municipio de Soledad.

En el sitio también se encontraba Óscar Miguel Buelvas, de 59 años de edad, que logró salvarse del ataque criminal. Aunque resultó lesionado, a esta hora se encuentra en un centro asistencial recibiendo la atención médica que mejore su condición. Su declaración será importante para avanzar en la investigación.

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Justamente en ese propósito, la Policía advirtió que se adelantan todos los actos de verificación para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del crimen que lleven a identificar a los responsables, capturarlos y presentarlos ante los jueces de control de garantías.

El coronel Álvaro Fernández Alarcón, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, advirtió que la comunidad tiene que estar atenta para brindar la información necesaria que permita identificar a los responsables de esta masacre; por eso todas las líneas de atención para este tipo de casos estarán abiertas a los datos que se puedan suministrar.

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La alcaldía del municipio de Soledad ofreció una recompensa. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

“En el municipio de Soledad, donde tres personas perdieron la vida en hechos violentos, la Policía Nacional ha dispuesto un equipo integral y especializado de investigación criminal e inteligencia con el objetivo de identificar y capturar; invitamos a la comunidad a brindar información que permita esclarecer este caso”, dijo el coronel.

La alcaldía del municipio de Soledad también informó que se va a ofrecer una recompensa que permita la identificación y captura de los responsables de esta masacre, un hecho de violencia que dejó atemorizada a la comunidad en este punto del municipio y que advierte una grave situación de seguridad.

“Ofrecemos recompensa por información que le permita a la Policía Nacional dar con la ubicación y judicialización de los autores materiales e intelectuales de este lamentable hecho registrado en Normandía. El secretario de gobierno municipal, coronel (r )Carlos Valencia, indicó que está a la espera del reporte oficial de las autoridades, quienes se encuentran en el lugar los hechos”, señalaron desde la alcaldía.