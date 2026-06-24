Una preocupante cifra sacude a Bogotá: decenas de agentes de tránsito han sido agredidos este 2026

Los agentes de tránsito cumplen diariamente labores relacionadas con el control vehicular, la regulación de la movilidad y la atención de incidentes en las vías de Bogotá. Su trabajo los ubica de manera permanente en escenarios de alto estrés para los conductores, más en una de las ciudades más congestionadas del mundo.

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Durante los últimos años, las autoridades distritales han manifestado preocupación por los casos de agresiones contra funcionarios que ejercen labores de control en el espacio público. Este fenómeno afecta la integridad de los trabajadores e impacta la capacidad institucional para atender emergencias y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

La Secretaría Distrital de Movilidad reportó que, con corte al 17 de junio de 2026, se registraron 37 casos de agresión contra agentes de tránsito en Bogotá, hechos que dejaron un saldo de 47 funcionarios afectados mientras realizaban sus labores en vía. Además, estos incidentes derivaron en la captura en flagrancia de 25 ciudadanos.

47 agentes han sufrido maltrato por parte de la ciudadanía durante el ejercicio de su labor. Foto: Secretaría de movilidad / Getty Images / Montaje: Semana

La cifra fue dada a conocer luego de un nuevo episodio de intolerancia denunciado por el concejal David Saavedra, quien hizo un llamado a la Administración Distrital, a la Secretaría de Movilidad y a la Policía Metropolitana para fortalecer los mecanismos de protección dirigidos a estos funcionarios.

El cabildante compartió un video recogido por su equipo, en el que se evidencia cómo varios motociclistas rodean e intimidan a funcionarios de la entidad, mientras uno de los sujetos amenaza con arma blanca a uno de los agentes, en un momento tensionante para el veedor del espacio público.

“No podemos permitir que quienes trabajan por el orden y la seguridad vial de Bogotá tengan que cumplir sus funciones bajo amenazas o violencia. Agredir a un agente de tránsito es atacar la institucionalidad y el respeto por la autoridad. La ciudad necesita garantías para quienes hacen cumplir la ley”, aseguró Saavedra.

Otro de los casos recientes ocurrió el pasado 9 de junio en la localidad de Fontibón. En esa oportunidad, un servidor de la Secretaría Distrital de Movilidad fue atropellado por un motociclista que quiso evadir uno de los controles que se llevaba a cabo en la localidad de Fontibón. La situación se agravó cuando otro de los agentes quiso intervenir y terminó siendo agredido por el desadaptado conductor.

Las autoridades han insistido en que cualquier inconformidad frente a procedimientos de tránsito debe tramitarse por los canales legales establecidos y no mediante actos de violencia. Asimismo, recordaron que las agresiones contra servidores públicos pueden acarrear consecuencias penales y derivar en capturas en flagrancia, como ya le ocurrió a 25 ciudadanos este 2026.