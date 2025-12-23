Smeana

Conductor arrastró varias cuadras a un agente de tránsito por no acatar cierre vial; quedó en video

El agente se aferró al capó para evitar ser arrollado.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

24 de diciembre de 2025, 2:53 a. m.
El hecho se presentó el pasado 22 de noviembre
El hecho se presentó el pasado 22 de noviembre Foto: Redes sociales: Boyacá Noticias

Un grave episodio de intolerancia vial quedó registrado en la tarde del lunes 22 de septiembre, durante las celebraciones del Aguinaldo Boyacense, en Tunja.

Según la Secretaría de Movilidad, un conductor de camioneta ignoró un cierre vial y arrastró sobre el capó a un agente de tránsito que intentaba impedir su paso.

SEMANA habló con Juan Carlos García Vargas, secretario de Movilidad, quien relató: “Uno de nuestros agentes hace el respectivo cierre, y un ciudadano, con su vehículo, en vista al agente y en pro de cumplir el procedimiento, el funcionario se monta sobre el capó del carro y este lo arrastra durante varias cuadras, hasta que las motos de la Secretaría y una grúa logran interceptar el vehículo y lograr que el conductor pare y se baje el agente de tránsito”.

Habla familiar de motociclista fallecido tras presunto ataque de un agente de tránsito en Cali: “Pedimos ayuda”

El funcionario añadió que el agente de tránsito fue llevado a la clínica y, dentro del proceso de valoración, presentó algunos traumas leves en tejidos blandos, “probablemente por la atención y por el tema de no dejarse caer del vehículo”, dijo Vargas.

Barranquilla

Esta es la identidad del importante fiscal asesinado en Barranquilla; el sicario cambió su aspecto físico para evadir la justicia

Nación

Zonas de ubicación del Clan del Golfo estarán hasta diciembre de 2026 en Chocó y Córdoba: esto dice la resolución del Gobierno

Nación

Defensora del Pueblo hace duro balance del país: desigualdad, violencia, crisis social y un llamado a no seguir siendo “Colombias separadas”

Nación

Videos captan disturbios y ataques a un CAI en Villa Rica, Cauca, tras la muerte de un joven durante un procedimiento policial

Medellín

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

Nación

CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Nación

Carro de la Policía fue emboscado en Cauca: un uniformado fue asesinado y otro está herido

Deportes

Celebración salió mal en la Copa Africana: goleador falló su acrobacia y el ‘blooper’ es viral

Política

Gustavo Petro rompió el silencio por video viral de madre desesperada exigiendo atención médica para su hijo

Política

“Nada que ver”: exrector de la Universidad Nacional derrumbó tesis ‘cuántica’ de Gustavo Petro. El mensaje agitó las redes

También afirmó que, con el apoyo de la Alcaldía de Tunja y de la misma Secretaría de Movilidad, se instauraron denuncias ante la Fiscalía, por lo que el caso se encuentra en proceso.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el agente se aferró al capó para evitar ser arrollado mientras el vehículo avanzaba varias cuadras.

La Policía Metropolitana de Tunja inmovilizó la camioneta y abrió las diligencias de rigor para establecer responsabilidades penales y administrativas.

Indignante: así quedó en video el momento en que un motociclista le da una fuerte golpiza a un agente de tránsito en Cali

Juan Carlos García Vargas enfatizó: “Rechazamos enfáticamente, desde la administración municipal y desde la Secretaría de Movilidad, estos actos deliberados por parte de la ciudadanía, porque es en pro del control de las festividades y de que todo se desarrolle con el menor traumatismo posible”.

De la misma forma, desde la entidad brindan apoyo al agente de tránsito e hicieron un llamado a la ciudadanía a mostrar tolerancia hacia las decisiones responsables e inteligentes, y, sobre todo, a cuidar la vida.

El hecho ocurrió específicamente en la intersección de la carrera 11 con calle 16, donde se habían dispuesto controles para asegurar la logística y el orden durante el Aguinaldo Boyacense, uno de los eventos más concurridos de Tunja.

Agente de tránsito en Cali cayó con su moto a gigantesco hueco: “Está recibiendo atención médica”

El caso ha generado indignación entre ciudadanos que compartieron el material, en el que se evidencia la vulnerabilidad de los agentes durante operativos de control en eventos masivos.

Según la Secretaría de Movilidad, el incidente resalta la necesidad de que se respeten los cierres viales y controles de tránsito programados durante festividades en la ciudad.

Mas de Nación

El hecho se presentó el pasado 22 de noviembre.

Conductor arrastró varias cuadras a un agente de tránsito por no acatar cierre vial; quedó en video

Así fue el ataque que terminó en homicidio.

Esta es la identidad del importante fiscal asesinado en Barranquilla; el sicario cambió su aspecto físico para evadir la justicia

El Gobierno se comprometió a adoptar medidas para garantizar la seguridad durante el desplazamiento del del Clan del Golfo.

Zonas de ubicación del Clan del Golfo estarán hasta diciembre de 2026 en Chocó y Córdoba: esto dice la resolución del Gobierno

La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, gesticula mientras habla durante una entrevista con AFP en la sede de la Defensoría en Bogotá el 6 de octubre de 2025. Nueve años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, Colombia enfrenta un claro deterioro de la situación humanitaria como resultado de una gravísima tendencia a la expansión de los grupos armados, advirtió la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, en una entrevista con AFP el lunes. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP)

Defensora del Pueblo hace duro balance del país: desigualdad, violencia, crisis social y un llamado a no seguir siendo “Colombias separadas”

El incidente comenzó cuando una patrulla atendía una riña en el barrio Los Almendros.

Videos captan disturbios y ataques a un CAI en Villa Rica, Cauca, tras la muerte de un joven durante un procedimiento policial

El caso fue identificado inicialmente por el Grupo de Genómica de Antioquia.

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

El intento de robo quedó registrado en cámaras de seguridad.

CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Intendente asesinado Luis 𝗚𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝗺𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶́𝗻𝗲𝘇.

Carro de la Policía fue emboscado en Cauca: un uniformado fue asesinado y otro está herido

Jaime Esteban Moreno y Kleidyar Paola Fernández Sulbarán.

Mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, salió del país: revelan su posible paradero

El conjuez Pablo Márquez (izq.) y el magistrado Miguel Polo Rosero (cen.). La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Corte Constitucional revisará la emergencia económica de Petro hasta el regreso de la vacancia judicial

Noticias Destacadas