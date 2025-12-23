Un grave episodio de intolerancia vial quedó registrado en la tarde del lunes 22 de septiembre, durante las celebraciones del Aguinaldo Boyacense, en Tunja.

Según la Secretaría de Movilidad, un conductor de camioneta ignoró un cierre vial y arrastró sobre el capó a un agente de tránsito que intentaba impedir su paso.

SEMANA habló con Juan Carlos García Vargas, secretario de Movilidad, quien relató: “Uno de nuestros agentes hace el respectivo cierre, y un ciudadano, con su vehículo, en vista al agente y en pro de cumplir el procedimiento, el funcionario se monta sobre el capó del carro y este lo arrastra durante varias cuadras, hasta que las motos de la Secretaría y una grúa logran interceptar el vehículo y lograr que el conductor pare y se baje el agente de tránsito”.

Habla familiar de motociclista fallecido tras presunto ataque de un agente de tránsito en Cali: “Pedimos ayuda”

El funcionario añadió que el agente de tránsito fue llevado a la clínica y, dentro del proceso de valoración, presentó algunos traumas leves en tejidos blandos, “probablemente por la atención y por el tema de no dejarse caer del vehículo”, dijo Vargas.

También afirmó que, con el apoyo de la Alcaldía de Tunja y de la misma Secretaría de Movilidad, se instauraron denuncias ante la Fiscalía, por lo que el caso se encuentra en proceso.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el agente se aferró al capó para evitar ser arrollado mientras el vehículo avanzaba varias cuadras.

La Policía Metropolitana de Tunja inmovilizó la camioneta y abrió las diligencias de rigor para establecer responsabilidades penales y administrativas.

Indignante: así quedó en video el momento en que un motociclista le da una fuerte golpiza a un agente de tránsito en Cali

Juan Carlos García Vargas enfatizó: “Rechazamos enfáticamente, desde la administración municipal y desde la Secretaría de Movilidad, estos actos deliberados por parte de la ciudadanía, porque es en pro del control de las festividades y de que todo se desarrolle con el menor traumatismo posible”.

De la misma forma, desde la entidad brindan apoyo al agente de tránsito e hicieron un llamado a la ciudadanía a mostrar tolerancia hacia las decisiones responsables e inteligentes, y, sobre todo, a cuidar la vida.

El hecho ocurrió específicamente en la intersección de la carrera 11 con calle 16, donde se habían dispuesto controles para asegurar la logística y el orden durante el Aguinaldo Boyacense, uno de los eventos más concurridos de Tunja.

Agente de tránsito en Cali cayó con su moto a gigantesco hueco: “Está recibiendo atención médica”

El caso ha generado indignación entre ciudadanos que compartieron el material, en el que se evidencia la vulnerabilidad de los agentes durante operativos de control en eventos masivos.

Según la Secretaría de Movilidad, el incidente resalta la necesidad de que se respeten los cierres viales y controles de tránsito programados durante festividades en la ciudad.