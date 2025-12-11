Habla familiar de motociclista fallecido tras presunto ataque de un agente de tránsito en Cali: “Pedimos ayuda”

Familiares de Brayan Stiven Colmenares, el motociclista que murió el 10 de diciembre en el barrio Tequendama de Cali, denunciaron públicamente que su muerte habría sido causada por el accionar de un agente de tránsito identificado como el número 471, y exigieron que el caso no quede en la impunidad.

En un video difundido en redes sociales, un familiar afirmó: “Hacemos este video con el fin de exigir justicia frente a nuestro familiar Brayan Steven Justico Almenares, quien el día de ayer, 10 de diciembre del presente año 2025, pierde la vida a manos del agente de tránsito 471”. Añadió que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades, pero pidió apoyo ciudadano y mediático para evitar que avance en silencio. “Es muy fácil encontrar videos donde los agentes de tránsito son… pero realmente no mostramos el trancón de lo que está pasando en esta sociedad de intolerancia y abuso de poder”.

La Secretaría de Movilidad de Cali emitió un pronunciamiento oficial frente al grave caso de intolerancia vial que generó indignación en la ciudad, que causó la muerte de un motociclista. | Foto: Redes sociales

La familia advirtió que publicar el caso puede generar debate en redes, pero insistió en que ninguna versión de los hechos justifica la muerte del motociclista: “Sea como sea, como hayan pasado las cosas, no se justifica que esta persona le haya arrebatado la vida a un padre, a un esposo, a un hijo. Esto realmente ya se salió de control. Los caleños ya nos encontramos cansados de esos actos sistemáticos de violencia avalados por un uniforme”.

La versión inicial de los hechos es que el motociclista habría evadido una orden de detención del agente de tránsito y en el lugar se inició una persecución. El guarda habría agredido en movimiento a la víctima, situación que llevó a su caída del automotor.

También reclamaron que el agente señalado sea procesado penalmente: “Así como han hecho capturas de los agresores de estos llamados agentes, por favor exigimos que esta persona hoy se encuentre tras las rejas y que pague por haberle arrebatado la vida a nuestro familiar”.

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, el agente involucrado fue separado de sus funciones mientras avanza la investigación. La entidad confirmó la muerte del motociclista y expresó que brindará toda la información requerida por los entes de control para esclarecer lo ocurrido. La administración también señaló que rechaza cualquier tipo de violencia en la vía e hizo un llamado al respeto entre conductores y autoridades.

El caso se suma a otros incidentes recientes que han generado debate sobre los procedimientos de los agentes de tránsito en Cali. En días pasados circuló un video donde se observa la caída de un motociclista durante una persecución, hecho que avivó discusiones sobre el uso de la fuerza, la proporcionalidad de los operativos y las tensiones entre motociclistas y funcionarios de movilidad.