Valle del Cauca

Univalle revela las causas que ocasionaron la muerte de un estudiante en la sede de Meléndez, sur de Cali

El joven estudiaba filosofía y se identificaba como Juan David Balladales.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 10:43 a. m.
Imagen de referencia del interior de la sede Meléndez de la Universidad del Valle. | Foto: Foto: Archivo El País
Imagen de referencia del interior de la sede Meléndez de la Universidad del Valle. | Foto: Foto: Archivo El País Foto: El País

Luego de conocerse este fin de semana la muerte de un estudiante de Filosofía al interior del campus de la Universidad del Valle, sede Meléndez, sur de Cali, el alma mater reveló las causas que generaron el fallecimiento del joven Juan David Balladales Fajardo.

De acuerdo con la universidad, el estudiante “entre el 2018 y el segundo semestre de 2020, cursó cuatro semestres en el Programa Académico de Filosofía; en 2024-1 ingresó a la Carrera de Sociología, pero no renovó la matrícula”.

De igual manera señalaron que: “El fallecimiento se produce como resultado de un accidente en moto ocasionado por la pérdida de control del vehículo en la Ciudad Universitaria de Meléndez. Una vez la vigilancia tuvo conocimiento del hecho, se activó el protocolo que se pone en práctica en estos casos”.

Universidad del Valle, en Cali.
Universidad del Valle, en Cali. Foto: JOSÉ LUIS GUZMÁN-EL PAÍS

Ante esta circunstancia, las autoridades de Movilidad se hicieron presentes, así como los Bomberos llegaron y le prestaron los primeros auxilios. No obstante las maniobras de reanimación, Juan David falleció el sábado 21 de marzo. “Medicina Legal hizo el levantamiento del cadáver y con las Autoridades de Tránsito se están adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de modo y lugar de estos lamentables sucesos que terminaron con la vida de Juan David”, subrayó la universidad a través de un comunicado.

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Asimismo, agregaron: “A pesar del dolor que producen estos hechos, la Dirección Universitaria recuerda que, según la Resolución 014 de marzo de 2004, está prohibido permanecer en los campus de la Universidad después de las diez de la noche. De manera complementaria, la Universidad del Valle, en el marco de la Resolución 008 de 2025 del Consejo Superior, “Por la cual se adoptan los lineamientos, acciones o medidas para la convivencia y seguridad en la Universidad del Valle y se dictan otras disposiciones”, la institución viene fortaleciendo sus mecanismos para garantizar entornos seguros y de sana convivencia".

Las principales contribuciones de Univalle están en garantizar la equidad en el acceso a la educación superior con sus sedes regionales, formación de capital humano de alto nivel, la investigación e innovación para la solución de problemas regionales; como motor cultural, fomentando la diversidad, el pensamiento crítico y la identidad regional, asegura la profesora Lyda Osorio. Foto: Agencia de Noticias Univalle / El País.
Universidad del Valle. Foto: Foto: Agencia de Noticias Univalle / El País.

Para evitar nuevos casos, la rectoría y vicerrectorías de Bienestar Universitario y Administrativo “han tomado un conjunto de medidas para garantizar la seguridad en los diferentes campus de la Universidad, pero en particular en la Ciudad Universitaria de Meléndez. Entre otras, se destacan las siguientes: fortalecimiento de los controles de acceso y movilidad, puesta en práctica de sistema de alarmas, prevención de situaciones que afectan la seguridad en los campus, acciones de cuidado antes, durante y después de una contingencia, protocolo de evacuación, monitoreo de señales de alertas tempranas y restricción de acceso a áreas críticas para salvaguardar la salud de los miembros de la comunidad universitaria, operación permanente del Comando de Incidentes, entre muchas otras”.