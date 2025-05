Habla novio de estudiante que fue asesinada por hombre en Universidad del Valle: confirmó dato del atacante

Este domingo se confirmó que Sirley Vanessa López , de 23 años de edad y una de las víctimas, no aguantó las heridas y lamentablemente murió, un anuncio que desató protestas en las instalaciones del centro educativo.

El joven aclaró que Sirley no se conocía con María José, la otra víctima del hecho, pero en ese momento estaban muy cerca. “Nosotros estábamos en una mesa aparte a unos dos o tres metros y lastimosamente una bala perdida alcanzó a Sirley“, comentó.

Después de que el sujeto dispara y todo se calmara un poco, auxilió a su novia y pidió la presencia de algún médico, pero para su sorpresa la Universidad no contaba con ninguno en ese momento.

“Cuando sucedió el tiroteo preguntaban si había un médico, pero ya se habían ido. Los servicios no se mantienen hasta la nocturna. Hasta que no pasa algo así, lastimosamente no se actúa”, mencionó.