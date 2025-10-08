Encapuchados entraron a aulas de la Univalle y obligaron a estudiantes a evacuar, pero profesor los enfrentó; este es el video

Los bloqueos en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, al sur de Cali, cada vez son más frecuentes. En la última semana, se han registrado al menos tres acciones violentas de encapuchados en contra la infraestructura de la ciudad y comercios.

En la mañana de este miércoles, otro repudiable hecho se presentó y fue captado en video por uno de los estudiantes de la universidad: encapuchados entraron al aula de clases, interrumpieron la cátedra del profesor e “invitaron” a los alumnos a evacuar el campus.

“Habrá un bloqueo a todos los edificios de la Universidad, justamente para que asistamos. Entonces les solicitamos que evacuemos, no se les olvide que la universidad es importante tanto para ustedes, como estudiantes, como para nuestro profesor. Entonces allá los esperamos”, se le escucha decir a uno de los encapuchados en el video aficionado.

Ante esto, el profesor refuta: “¿Pero por qué tenemos que evacuar?”. El encapuchado camina hacia él y trata de persuadirlo, pero el docente, lejos de intimidarse, contesta de nuevo: “Estoy hablando y muy respetuoso le estoy diciendo (…): Sí me gustaría que ustedes nos dijeran para que nosotros nos enteráramos”.

Encauchado irrumpió en Univalle y ordenó evacuar las aulas



Un estudiante de la Universidad del Valle grabó el momento en que un encapuchado ingresó al campus y pidió evacuar las clases durante la mañana de este miércoles 8 de octubre.



El hecho generó preocupación entre los… pic.twitter.com/DulpTan2T5 — Magazín Pacífico (@magazinpacifico) October 8, 2025

Las reacciones en redes sociales a este hecho no se hicieron esperar.

El exconcejal Juan Martín Bravo señaló que esto “no es protesta”: “La autoridad debe actuar de manera inmediata en Univalle. No se puede jugar con los derechos fundamentales a la educación ni permitir que unos cuantos pretendan someter a Cali con violencia e intimidación. Esto no es protesta. Esto es terrorismo contra estudiantes y contra la ciudadanía. Quienes buscan sembrar el miedo no representan la voz del estudiantado ni de la comunidad universitaria. La Universidad del Valle se respeta”, señaló.

El concejal Roberto Ortiz también se pronunció: “Directivas de Univalle, ¡actúen ya! La autonomía universitaria no ampara la violencia ni la intimidación a los estudiantes: ¡es hora de defender la paz y el diálogo en el campus!”.

Encapuchados en Univallecausan desvíos en rutas del MÍO por cierre temporal de dos estaciones. | Foto: Montaje El País: captura de video/ archivo El País/ José L Guzmán. EL País.

Por su parte, la Alcaldía de Cali explicó que hubo cierres viales en inmediaciones de la Universidad del Valle con afectación de la movilidad en varias estaciones del MIO.

“De manera preventiva, y por solicitud de la Policía Nacional ante posible alteración, el sistema MIO implementa cierre de estaciones y desvíos de rutas en el sur de la ciudad. Rutas que van por la av. Pasoancho toman desvíos en los alrededores de Univalle. Estaciones Univalle y Buitrera suspenden operación a partir de este momento. Rutas que van por el corredor de la calle 5 se desvían desde estación Universidades y retoman recorrido en estación Capri, y viceversa”, señalaron desde la administración distrital.