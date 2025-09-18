Suscribirse

Valle del Cauca

Dos tractocamiones fueron incinerados por encapuchados en inmediaciones de la Univalle, sur de Cali

También fue hurtada la motocicleta de un agente de tránsito.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 10:30 p. m.
La tarde de este jueves, 18 de septiembre, un grupo de encapuchados salió desde la Universidad del Valle, sede Meléndez, y provocó graves desórdenes en el sur de Cali. Según el reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU), los manifestantes incineraron dos tractocamiones y robaron la motocicleta a un agente de tránsito que se encontraba en la zona.

De acuerdo con las autoridades, los responsables regresaron a las instalaciones de la institución después de cometer los actos vandálicos. El agente de tránsito afectado se encuentra fuera de peligro.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que los encapuchados aprovecharon que los dos vehículos de carga estaban estacionados a la espera de una actualización de la planta contigua a la universidad.

“En ese momento estos terroristas proceden a incinerar y posteriormente ingresan a la universidad. Luego iniciamos una intervención policial de acuerdo con lo establecido en el decreto 003 de 2021 para evitar que siguieran cometiendo conductas delictivas”, señaló.

El oficial agregó que, además de incendiar los tractocamiones, los encapuchados despojaron de su motocicleta a un agente de la Secretaría de Movilidad, la ingresaron al plantel y también intentaron incinerarla.

La Policía desplegó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para atender la emergencia, mientras la Secretaría de Movilidad adelantó desvíos vehiculares en el sector. Por seguridad, las estaciones del MIO en Buitrera y Univalle fueron cerradas y las rutas están realizando recorridos alternos desde Universidades hasta Capri.

Tractocamiones incinerados en inmediaciones de la Univalle, sur de Cali
Tractocamiones incinerados en inmediaciones de la Univalle, sur de Cali | Foto: cortesía: Alcaldía de Cali

Las autoridades mantienen cerradas las calles 13 y 16 entre las carreras 86 y 100, y continúan las operaciones de control en el área para restablecer el orden público.

Esto se suma a la masacre de tres hombres registrada en la noche del miércoles muy cerca al lugar donde ocurrió la incineración de estos dos automotores. Las víctimas iban a bordo de una camioneta, cuando, al parecer, una cuarta persona que iba con ellos sacó un arma y les disparó.

Todo ocurrió exactamente en la vía La Buitrera, hasta donde llegaron las autoridades para esclarecer qué fue lo que desató esta nueva masacre. Las víctimas fueron identificadas como Brandon Asdrúbal Castrillón Medina, Daniel Esteban Freire Martínez y un tercer hombre, aun sin identificar.

“Tres personas fueron asesinadas con arma de fuego al interior de un vehículo, en el sector de la vía La Buitrera, a la altura del Club Campestre, en Cali, Valle del Cauca. Dos de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que la tercera, a pesar de ser auxiliada, no alcanzó a llegar con vida al centro asistencial”, dijo Indepaz.

