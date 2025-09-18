Nación
Tres hombres fueron asesinados al interior de una camioneta en lujosa zona del sur de Cali
Las autoridades se encuentran investigando el caso que generó pánico en la zona.
Tres hombres fueron asesinados en el interior de una camioneta en un reconocido sector del sur de Cali. Las víctimas iban a bordo de una camioneta, cuando, al parecer, una cuarta persona que iba con ellos sacó un arma y les disparó.
Todo ocurrió exactamente en la vía La Buitrera hasta donde llegaron las autoridades para esclarecer qué fue lo que desató esta nueva masacre.
Noticia en desarrollo...