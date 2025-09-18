Suscribirse

Nación

Tres hombres fueron asesinados al interior de una camioneta en lujosa zona del sur de Cali

Las autoridades se encuentran investigando el caso que generó pánico en la zona.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

18 de septiembre de 2025, 12:42 p. m.
Masacre en la vía La Buitrera, sur de Cali. Tres personas fueron asesinadas.
Masacre en la vía La Buitrera, sur de Cali. Tres personas fueron asesinadas. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Tres hombres fueron asesinados en el interior de una camioneta en un reconocido sector del sur de Cali. Las víctimas iban a bordo de una camioneta, cuando, al parecer, una cuarta persona que iba con ellos sacó un arma y les disparó.

Todo ocurrió exactamente en la vía La Buitrera hasta donde llegaron las autoridades para esclarecer qué fue lo que desató esta nueva masacre.

Noticia en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce el supuesto motivo por el que padrastro habría asesinado a niña de nueve años: todo lo hizo al frente de su hija

2. Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 18 de septiembre; predicciones para los 12 signos del zodiaco

3. Así es como están estafando a miles de personas con el Seguro Social en Estados Unidos

4. Luis Díaz cuenta la verdad: dijo por qué rechazó a Barcelona y se fue a Bayern Múnich

5. Álvaro Uribe responde a Gustavo Petro: “Yo no intrigo ni aquí ni en el extranjero. Debería trabajar en lugar de pasar haciendo chismes”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaliMasacreValle del Cauca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.