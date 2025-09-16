Suscribirse

Valle del Cauca

“La descertificación es una muy mala noticia para Colombia”: Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle

La mandataria regional destacó que no se impusieron castigos comerciales que hubieran impactado la competitividad.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 5:55 p. m.
Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro.
Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico continúa generando reacciones en el país. Este martes, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, calificó la medida como “una muy mala noticia” y advirtió que el país enfrenta un serio desafío en materia de seguridad y cooperación internacional.

La descertificación, anunciada por la administración estadounidense, significa que Washington considera insuficientes los esfuerzos del Gobierno colombiano para enfrentar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas. Aunque la medida no incluye sanciones económicas inmediatas, sí representa un fuerte llamado de atención que afecta la imagen internacional de Colombia y pone en riesgo la relación bilateral en temas de seguridad.

Estados Unidos descertifica a Colombia por incumplir las metas de erradicación de cultivos de droga, pero no quitará el apoyo económico.
Estados Unidos descertifica a Colombia por incumplir las metas de erradicación de cultivos de droga, pero no quitará el apoyo económico. | Foto: Diseño de El País con imágenes de agencias

“Es un duro mensaje que afecta nuestra reputación y nos pone en alerta sobre el enorme reto que enfrenta la Fuerza Pública, que ya libra una batalla desigual contra estructuras criminales”, señaló Toro en un pronunciamiento público.

Contexto: “Descertificación de EE. UU. a Colombia es contra Gustavo Petro”: minInterior, Armando Benedetti, quien siempre fue optimista

La mandataria regional destacó que, aunque no se impusieron castigos comerciales que hubieran impactado la competitividad, el principal desafío ahora es recomponer la relación con Estados Unidos y fortalecer la política antidrogas. En ese sentido, instó al presidente Gustavo Petro a reaccionar “de manera propositiva” y a asumir la descertificación como una advertencia para replantear las estrategias de lucha contra el narcotráfico.

Toro afirmó que desde el Valle se han adelantado acciones para reducir los cultivos de uso ilícito, pero insistió en la necesidad de reforzar las capacidades de la Fuerza Pública con apoyo tecnológico, además de aplicar aspersión con glifosato en zonas como Jamundí y el Suroccidente. También recalcó la importancia de ofrecer alternativas productivas legales a las comunidades que dependen de la economía cocalera.

“Estamos dispuestos a seguir trabajando en esa vía y esperamos su articulación, señor Presidente, para lograrlo”, concluyó la gobernadora.

Detalles de la histórica decisión

Todavía no se conocen con exactitud las consecuencias detalladas de esta medida aplicada por Washington, pero se sabe que Colombia no quedó en el peor escenario, ante una descertificación radical. El país recibió un waiver.

Se trata de una fórmula intermedia que había sido anticipada por la mayoría de los expertos consultados por SEMANA. Es “un mensaje de descontento”, le había dicho a SEMANA el exembajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.

“Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 706(3)(A) de la FRAA, que la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”, dice el texto publicado por el Departamento de Estado.

Remitiéndose a dicho artículo de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores (FRAA por sus silgas en inglés), este aclara que “el presidente podrá renunciar a las restricciones del párrafo (2)(A) si determina y certifica al Congreso que la prestación de dicha asistencia es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde de Bucaramanga se pronuncia tras la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos: “Es equivocado”

2. Se conocen nuevos detalles del asesinato de niña de nueve años en Mosquera: hija del presunto agresor habría visto todo

3. Abelardo de la Espriella solicitó a Corte Penal Internacional investigar a Petro por, presuntamente, “instigar crímenes de genocidio y lesa humanidad”

4. Gustavo Petro arremete contra Abelardo de la Espriella: “Tu alianza con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”

5. Cómo darle impulso a Córdoba con las alianzas público-privadas: esto dicen las empresas pujantes de la región

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dilian Francisca ToroValle del Caucadescertificación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.