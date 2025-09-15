El Presidente Gustavo Petro anuncia que “los Estados Unidos nos descertificaron”

El presidente Gustavo Petro confirmó que Colombia fue descertificada en su lucha contra el narcotráfico por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, pese a que la Casa Blanca aún no ha hecho público el documento oficial sobre este asunto.

“Hay una realidad que voy a anunciar hoy y es que los Estados Unidos nos descertifican. Después de decenas de muertos, de policías sobre todo, de soldados, de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una manera inocente, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las raíces”, afirmó Petro durante el consejo de ministros