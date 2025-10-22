Movimiento Afrocolombiano Socioambientalista celebra la Uramba en la Universidad del Valle

El Movimiento Afrocolombiano Socioambientalista (MACOAS) realizará este sábado 25 de octubre una nueva edición de la Uramba, un evento anual que promueve la cultura y la resistencia afrocolombiana en la Universidad del Valle.

Desde su creación en 2008, MACOAS se ha consolidado como un espacio de unión e identidad para los estudiantes afrodescendientes, acompañando sus procesos de ingreso y permanencia en la universidad y promoviendo su participación activa en los ámbitos académicos, sociales y culturales.

La Uramba —palabra afro que significa juntanza o unión— se ha convertido en una tradición universitaria que celebra la herencia afrocolombiana a través de danzas, conversatorios, presentaciones artísticas y espacios de reflexión sobre la historia y los aportes de las comunidades afro.

“Este encuentro es una forma de reafirmar nuestra memoria y seguir abriendo caminos para las nuevas generaciones afrocolombianas”, expresaron los integrantes del movimiento.

Durante la jornada, la Universidad del Valle se transforma en un escenario de orgullo y alegría afro, donde la cultura, la identidad y el liderazgo se unen para fortalecer el sentido colectivo y reafirmar el papel de los jóvenes afrodescendientes en la construcción de una sociedad más diversa y equitativa.