Panel ‘Cali, ¿y su cultura qué?’ reunirá voces del sector cultural para reflexionar sobre la ciudad

La cultura caleña será el centro de una conversación abierta al público el próximo 25 de marzo a las 5:30 p. m. en la Sala Madame Blue, con la realización del panel Cali, ¿y su cultura qué?, un encuentro cultural con oferta artística diversa —música, gráfica, fotografía, pintura y letras, entre otras— que reunirá voces del arte, la gestión cultural y el sector público para reflexionar sobre los retos, oportunidades y dinámicas del ecosistema cultural de la ciudad.

El espacio será conducido por Edna Liliana Valencia, periodista y escritora; moderado por Sandra Hernández, cantante y directora de la Fundación Madame Blue, y contará con la participación de Sara Acero, cantante y empresaria; Carolina Mosquera, artista, bailarina y productora; Patricia Prado, diseñadora gráfica; y Julián Arteaga, subsecretario de Patrimonio, quienes compartirán sus perspectivas sobre la creación, la gestión cultural y el papel de la cultura en el desarrollo de Cali.

Panel “Cali, ¿y su cultura qué?” Foto: cortesía

El panel propone abrir una conversación pública sobre el papel de los creadores, gestores e instituciones en la construcción del presente cultural de Cali.

“Cali siempre ha sido una ciudad profundamente creativa. Abrir espacios de conversación entre artistas, gestores y ciudadanía es fundamental para pensar hacia dónde queremos llevar nuestra cultura”, señala Sandra Hernández, directora de FMB.

Durante la jornada también se presentará el ecosistema de la Fundación Madame Blue (FMB), sus espacios físicos, programas y la propuesta de la barra cultural Tinta y Café, concebida como un punto de encuentro para la conversación, el pensamiento creativo y el intercambio cultural.

El cierre de este encuentro estará a cargo de la artista Camila Ramos, ganadora de la versión 2025 de Rockópolis.

El evento está dirigido a periodistas, gestores culturales, artistas y público interesado en la vida cultural de la ciudad, con el propósito de abrir un diálogo amplio que contribuya a visibilizar y fortalecer las iniciativas culturales que se desarrollan en Cali.

Acerca de la Fundación Madame Blue

Es un ecosistema cultural vivo conformado por Sala Madame Blue, epicentro de talleres, conciertos y encuentros artísticos, y Fronteriza Casa Cultural, un espacio dedicado a la experimentación, formación y creación comunitaria. Estos espacios albergan programas emblemáticos como Rockópolis, y Laboratorio QUEER, además de una red de artistas, colectivos y aliados que han contribuido a la formación de más de 2.500 talentos del Valle del Cauca.

Perfil Sandra Hernández

Moderadora del panel “Cali, ¿y su cultura qué?” Maestra en canto y gestora cultural. Ha dedicado su trabajo a la promoción de espacios de diálogo sobre cultura, ciudad y creación, articulando conversaciones que conectan a distintos actores del ecosistema cultural.

Perfiles Panelistas

panel “Cali, ¿y su cultura qué?”

Sara Acero

Cantante y empresaria cultural. Su trabajo conecta la creación musical con iniciativas de gestión y emprendimiento artístico, impulsando proyectos que fortalecen la escena cultural y creativa de la ciudad.

Carolina Mosquera

Artista, bailarina y productora. Desde la danza y la producción artística ha participado en procesos creativos y culturales que amplían las posibilidades de circulación y creación en las artes escénicas.

Patricia Prado

Diseñadora gráfica con trayectoria en el desarrollo de identidades visuales y proyectos culturales. Su trabajo aporta una mirada sobre el diseño como herramienta para narrar y fortalecer la cultura.

Julián Arteaga

Subsecretario de Patrimonio. Desde la gestión pública trabaja en la protección, valoración y proyección del patrimonio cultural de Cali, promoviendo estrategias para su preservación y apropiación por parte de la ciudadanía.

Datos del evento