De Cali para el mundo: artistas caleños podrán deleitar con su talento fuera del país

La capital del departamento del Valle del Cauca, a lo largo de su historia, se ha logrado posicionar como un territorio donde la cultura y el talento confluyen de una manera sin precedentes.

Abren convocatoria de ‘Trenzando Bienestar’ en Cali para formar 200 líderes para el trabajo y fortalecimiento de emprendimientos

La Alcaldía de Cali anunció los ganadores del primer ciclo de la Convocatoria de Circulación Nacional e Internacional 2026, la cual les dará la oportunidad a diferentes artistas, creadores y gestores culturales de demostrar su talento a nivel nacional e internacional.

De las 76 propuestas que se postularon, 47 cumplieron con todos los requerimientos necesarios para la participación y, finalmente, 19 propuestas lograron quedar entre las ganadoras.

Cali es uno de los centros culturales más importantes de Colombia Foto: Alcaldía de Cali

Desde la Alcaldía se informa que el proceso de selección se dio mediante criterios previamente establecidos, con los que se buscaba evaluar la calidad, pertinencia e impacto de las propuestas.

Además, los jurados fueron de carácter especializado y externo, asegurando los más altos estándares de transparencia en el proceso.

¿A qué países viajarán los ganadores?

Entre los países a los que viajarán quienes resultaron ganadores de esta selección se encuentran: Puerto Rico, Estados Unidos, Países Bajos, México, Francia, España, Portugal, Brasil, Corea del Sur y Argentina.

Aunque esto es un logro para La Sucursal del Cielo, también lo es para Colombia, pues representa una oportunidad para que en otros países conozcan la cultura colombiana y el talento que desborda en sus regiones.

Las propuestas ganadoras también tendrán una circulación nacional, lo que contribuye a un intercambio cultural interregional en Colombia.

La Alcaldía indica que: “Esta convocatoria funciona bajo el modelo de bolsa concursable, lo que permite distribuir los recursos de acuerdo con el número de ganadores y la calidad de las propuestas, garantizando una asignación eficiente y meritocrática. Para este ciclo, la inversión destinada a la circulación es de 349 millones de pesos, orientados a fortalecer la proyección internacional del sector cultural de la ciudad”.

El bosque escondido a solo unos minutos de Cali: una oportunidad de conectarse con la naturaleza

La secretaria de Cultura, Leydi Higidio, ha precisado la importancia que tiene esta oportunidad para el intercambio de saberes y como un pilar fundamental para llevar la cultura a escenarios internacionales.

19 propuestas fueron seleccionadas en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

“Más allá del recurso económico, esta estrategia representa una oportunidad para que los artistas caleños intercambien saberes, amplíen redes de circulación y posicionen sus procesos en escenarios globales, aportando a la internacionalización de la cultura y al reconocimiento de Cali como un territorio creativo”.

Cabe resaltar que la capital vallecaucana es sede de uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, como lo es la Feria de Cali.