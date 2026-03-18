Abren convocatoria de ‘Trenzando Bienestar’ en Cali para formar 200 líderes para el trabajo y fortalecimiento de emprendimientos

En Cali fue abierta la convocatoria de la estrategia “Trenzando Bienestar”, con la que la Secretaría de Bienestar Social busca formar a unos 200 líderes pertenecientes a poblaciones afrodescendientes, jóvenes, mujeres, personas en condición de discapacidad y miembros de la comunidad LGBTIQ+.

La oferta está dirigida a procesos de formación enfocados en el desarrollo de habilidades para la vida, el trabajo y el fortalecimiento de iniciativas productivas.

Johana Caicedo, secretaria de Bienestar Social de Cali, destacó que el objetivo es ampliar oportunidades para distintos sectores de la población. “Desde la Alcaldía de Santiago de Cali creemos en las oportunidades. Por eso, desde la Secretaría de Bienestar Social lanzamos nuestra estrategia Trenzando Bienestar, que va a fortalecer a más de 200 personas en formación para la vida, formación para el trabajo y, por supuesto, a fortalecer emprendimientos”, afirmó.

La funcionaria explicó que el proceso formativo contará con un enfoque diferencial e inclusivo, lo que permitirá responder a las necesidades particulares de cada grupo poblacional y promover acciones territoriales orientadas a la convivencia, la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana.

Panoramica de la ciudad de cali Foto: WIRMAN RÍOS

“La estrategia está dirigida a mujeres, población afro, jóvenes, personas en situación de discapacidad y población LGBTIQ+. Los invitamos a que participen en esta convocatoria. Desde la Alcaldía creemos en una ciudad con más inclusión y más oportunidades para todos”, agregó Caicedo.

Desde la Secretaría de Bienestar Social se explicó que “la estrategia responde a una visión de bienestar que trasciende la atención de necesidades básicas y busca generar condiciones para que las personas puedan construir y liderar sus propios proyectos de vida”.

“En ese sentido, Trenzando Bienestar articula seis líneas estratégicas diseñadas para atender problemáticas estructurales y avanzar sobre la historia y el territorio que habitan, fomentando espacios de reflexión en sus respectivas comunidades”, añadieron.

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La estrategia busca, además, incidir en el cierre de brechas sociales mediante acciones que permitan mejorar el acceso a oportunidades laborales formales y dignas, fortalecer las capacidades comunitarias para la defensa de derechos y fomentar la participación de estas poblaciones en los espacios de toma de decisiones públicas.

¿Qué tipo de formaciones se ofertarán? La Secretaría indicó que se ofrecerán formaciones como auxiliar administrativo y marketing digital, entre otras, pensadas para fortalecer las capacidades de los participantes y contribuir al desarrollo de sus proyectos de vida. También se implementará un componente de fortalecimiento de habilidades para la vida, orientado a transformar las perspectivas personales de los asistentes.

Otra de las apuestas es contribuir a transformar las narrativas sociales, complementadas con recorridos temáticos por el distrito, orientados a que los beneficiarios identifiquen los rasgos distintivos de la identidad de Santiago de Cali y adquieran conocimientos sociohistóricos sobre la ciudad.

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De esta manera, se pretende que los líderes y lideresas logren la apropiación de su historia y del territorio, así como generar espacios de reflexión en sus comunidades.

“Asimismo, los participantes de esta estrategia realizarán ‘urambas’, que son acciones colectivas en diferentes territorios, luego de haber recibido formación en cartografía social, donde identificarán problemáticas y llevarán soluciones concretas a su comunidad, entre otras actividades”, explicaron.

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La convocatoria estará abierta del 12 al 21 de marzo y los interesados podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/qWQ2xtcnXVwrYuNq9