Este es el mensaje que el influencer Javier Arias Stunt envío tras ser dejado en libertad en Necoclí, Antioquia

Una vez recuperó la libertad, Javier Arias Castañeda, el influencer detenido en Necoclí por la Dijín - Interpol, publicó un mensaje en sus redes sociales para celebrar que no cayó en prisión.

El influencer conocido por su pasión por las motos, las carreras moto GP, las acrobacias tipo Stunt, que le dan origen a su nombre artístico, y los sorteos millonarios, estuvo el lunes frente a frente con la justicia.

El juez séptimo penal con función de control de garantías de Medellín tuvo que decidir si enviaba o no a prisión a Arias Castañeda, detenido el jueves 12 de marzo en la vereda El Totumo, en Necoclí.

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Allí, según informó entonces la Dijín, el hombre fue sorprendido con dos pistolas de varios calibres, dos escopetas calibre 12, una carabina de precisión calibre 22 y 1.926 cartuchos de diversos calibres (12, 9 mm, .22 y .25), radios de comunicación y 208 millones de pesos en efectivo.

Javier Arias Stunt, capturado en Necoclí con un armamento y dinero en efectivo. Foto: Dijín y redes sociales

El mismo togado legalizó la incautación de esos bienes con fines de comiso, declaró legal la captura de Javier Arias Stunt y avaló la imputación de cargos por porte, tráfico y o tenencia de armas de fuego.

Javier negó su responsabilidad y el juez consideró que no era un peligro para la sociedad, por lo que lo dejó en libertad.

Antes de abandonar la estación de Policía donde estuvo recluido desde el jueves, el influencer se grabó con otros detenidos, les firmó autógrafos y lo posteó en redes sociales.

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También compartió la manera festiva en la que fue recibido en su lujosa casa. “Acá pertenezco yo, mi lugar favorito, LOS AMO FAMILIA”, dijo.

Además, subió un video sobre el que escribió: “Su clamor no fue ignorado… fue escuchado y abrazado por Dios. Gracias por tanto apoyo en uno de los momentos más difíciles, por cada oración. Hoy celebramos mi libertad y esta victoria no es solo mía también es de ustedes que siempre creyeron y no me dejaron solo".

El influencer sigue vinculado al proceso y deberá demostrar que las armas no eran su responsabilidad.